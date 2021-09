Si crees que tienes que bajar de peso debes hacerte varias preguntas. ¿Hago suficiente ejercicio diario? ¿Tengo una vida sedentaria? ¿Como sano? Si contestas sinceramente a estas preguntas probablemente te des cuenta de cuales son los problemas. Lo que suele pasar normalmente es que ingerimos más calorías de las que gastamos a diario por lo que incrementa nuestro peso, por eso, para perder peso hay que disminuir el consumo calórico. Para ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha propuesto una dieta de 1500 kcal diarias que te ayudará a conseguir tu objetivo:

Los mejores alimentos para una dieta sana

Frutas y verduras : deben ser los pilares de nuestra alimentación. Hay que tomar 5 raciones al día, unos 400 gramos de verduras y otros tantos de frutas. Añadiéndolos en el desayuno, las meriendas, como ensalada en comidas y cenas, llegamos al objetivo.

: deben ser los pilares de nuestra alimentación. Hay que tomar 5 raciones al día, unos 400 gramos de verduras y otros tantos de frutas. Añadiéndolos en el desayuno, las meriendas, como ensalada en comidas y cenas, llegamos al objetivo. Hidratos de carbono: deben incluirse en forma de arroz integral o pasta (sin superar los 60gr diarios), legumbres (70gr diarios, en crudo), patata (300gr) o pan integral (150gr).

deben incluirse en forma de arroz integral o pasta (sin superar los 60gr diarios), legumbres (70gr diarios, en crudo), patata (300gr) o pan integral (150gr). Si tomas proteínas de origen animal: es mejor la carne magra sin piel, ternera o conejo (unos 200gr diarios), pescado o huevos. Los lácteos también son una buena fuente de proteínas: leche desnatada (400ml), 3 yogures desnatados o 30gr de queso.

es mejor la carne magra sin piel, ternera o conejo (unos 200gr diarios), pescado o huevos. Los lácteos también son una buena fuente de proteínas: leche desnatada (400ml), 3 yogures desnatados o 30gr de queso. Beber agua es imprescindible dentro y fuera de las comidas

Alimentos a evitar en el día a día

Alimentos ricos en grasas como la carne de cerdo y cordero, embutidos, mantequillas, margarinas y quesos grasos muy curados.

como la carne de cerdo y cordero, embutidos, mantequillas, margarinas y quesos grasos muy curados. Platos preparados: tienen muchas calorías, grasas, sal en exceso...

tienen muchas calorías, grasas, sal en exceso... Bollería industrial y pasteles : lo ideal es comer chocolate negro o mermelada sin azúcar añadido

: lo ideal es comer chocolate negro o mermelada sin azúcar añadido Refrescos y alcohol: aportan calorías vacías y no tienen ningún nutriente. Sustitúyelo por infusiones.

Consejos para comer de manera saludable

Según la OCU, importa más lo que comes, que cómo lo comes: hay que dar prioridad a los alimentos frescos y poco procesados: hay que centrar la atención en la calidad de los productos.

Realizar varias ingestas a lo largo del día permite repartir mejor los alimentos en las comidas y evitar largos periodos de ayuno. Lo fundamental es evitar ingestas copiosas para evitar picos de glucemia y facilitar un estilo de vida activo: la clave está en ajustar las cantidades a las necesidades individuales.

Desayunar no es imprescindible: si te levantas sin hambre no es obligatorio comer algo. Se puede esperar unas horas.

Un tentempié de media mañana: una pieza de fruta, un yogur desnatado o frutos secos...

Comida completa y equilibrada. Combina un alimento rico en hidratos de carbono (legumbre, patata, arroz o pasta), con verdura y una fuente de proteína.

Merienda similar al tentempié de la mañana, biscote integral con queso fresco, una pieza de fruta...

La cena debe ser ligera y, a ser posible, temprana, incluyendo siempre vegetales. Equilibra la ingesta de proteína en la comida con la cena, no es necesario tomar proteína animal en cada comida.

7 consejos para perder peso

Planificar las comidas es una manera de no salirse del menú, ya están hechas, solo hay que darles un toque de microondas y a comer.

es una manera de no salirse del menú, ya están hechas, solo hay que darles un toque de microondas y a comer. Una pieza de fruta, una infusión... Son opciones para comer entre horas. Si tienes hambre antes de la próxima ingesta, averigua el por qué: ¿la comida anterior no ha sido suficiente?, ¿has estado más activo?

Si tienes hambre antes de la próxima ingesta, averigua el por qué: ¿la comida anterior no ha sido suficiente?, ¿has estado más activo? Procura comer en un lugar tranquilo , sin estrés y tomándote tu tiempo

, sin estrés y tomándote tu tiempo Aprovecha para reinventarte en la cocina y experimentar , estar a dieta no tiene por qué ser aburrido. Es importante que optes por prepararlos a la plancha, al horno, al vapor o en papillote.

, estar a dieta no tiene por qué ser aburrido. Es importante que optes por prepararlos a la plancha, al horno, al vapor o en papillote. Estate atento a las etiquetas , muchos alimentos que se anuncian como light no lo son

, muchos alimentos que se anuncian como light no lo son Es muy importante hacer deporte , es sano tanto física como mentalmente y te ayudará a quemar más calorías. Si lo tuyo no es el deporte, prueba a empezar con un paseo diario de media hora: pronto notarás los beneficios.

, es sano tanto física como mentalmente y te ayudará a quemar más calorías. Si lo tuyo no es el deporte, prueba a empezar con un paseo diario de media hora: pronto notarás los beneficios. Recuerda el lema “mens sana in corpore sano”, si no cuidas tu bienestar emocional no conseguirás mejorar tus hábitos de vida.

Ejemplos de menú saludable (1500 kcal)

Opción 1:

Desayuno: leche desnatada, pan integral con tomate y aceite de olvida virgen, fruta

Media mañana: café o infusión, queso sin grasa

Comida: Lentejas con verduras, conejo al ajillo con ensalada, fruta

Media tarde: queso fresco

Cena: vichyssoise, merluza en papillote, infusión

Opción 2:

Desayuno: yogur natural, cereales integrales, frutos secos naturales

Media mañana: café o infusión y fruta fresca

Comida: crema de espinacas, ternera asada con champiñones, yogur

Media tarde: pieza de fruta

Cena: judías verdes con patata, tortilla francesa, infusión

Opción 3: