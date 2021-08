Es bueno para la salud, previene enfermedades, mejora el rendimiento físico y no engorda. Todas estas cualidades se le atribuyen al ajo, considerado un superalimento por la cantidad de beneficios que tiene para el organismo.

¿Por qué es tan bueno el ajo para la salud?

¿Por qué es tan bueno el ajo para la salud? Por un lado, contiene una sustancia llamada alicina que actúa como hipoglucémico, antibiótico, antitrombótico y antioxidante. Además, contiene compuestos químicos a los que se le atribuyen funciones de desintoxicación celular y protectoras frente al cáncer colorrectal o enfermedades cardiovasculares.

Su capacidad para combatir enfermedades es uno de los mayores beneficios. El ajo puede ser bueno hasta para una gripe común. Según un estudio del investigador británico P. Josling, la ingesta de ajo durante 12 semanas reducía los casos de resfriado un 63%, comparado con los sujetos que tomaban placebo.

El ajo también es un buen aliado para deportistas. Ayuda a mejorar el rendimiento deportivo según otro trabajo científico de la Universidad de Cornell. En el estudio indicaban como en la antigua Grecia los deportistas ingerían ajo para mejorar sus capacidades físicas. Otro estudio llevado a cabo en 2005 determinó que los sujetos que tomaron aceite de ajo durante 6 semanas redujeron sus pulsaciones y mostraron más capacidad física

Cero calorías

A todas sus propiedades beneficiosas para el organismo, hay que sumar otra muy importante para quienes se encuentren en una dietas: el ajo no tiene apenas calorías. Son muy nutritivos para lo poco que engordan. Aportan al organismo magnesio, vitaminas B6 y C, selenio, calcio, potasio, fósforo y hierro. Todo esto por 119 calorías que tiene 100 gramos de ajos.