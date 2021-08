El doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard, Elvis García, participó el pasado miércoles en el programa radiofónico de la SER, La Ventana, para dar su opinión sobre la situación epidemiológica actual.

El experto se ha posicionado en contra de la vacunación de los niños menores de doce años, ya que lo considera algo innecesario siempre y cuando el resto de la población esté inmunizada: “Si se vacuna todo el mundo mayor de doce años, igual no es necesario vacunar a todos esos niños”.

Además, García considera que antes de empezar a inocular una tercera dosis de la vacuna en los países con más posibilidades económicas, la población adulta del resto de países debería haber recibido dos dosis: “Primero terminaría de vacunar a las poblaciones de mayor riesgo, no vacunaría a los niños y, sobre todo, no daría la tercera dosis, vale más dar esas vacunas a los países que no tienen”.

Por lo que explica el doctor, él cree que las vacunas destinadas a los niños menores de doce años y a las terceras dosis, deberían destinarse a los países más vulnerables porque “no funciona protegernos a nosotros mismos, sin protegernos a todos”.