Los remedios caseros son fórmulas rudimentarias, sin base científica aparentemente, pero que han sobrevivido a lo largo de los años porque han funcionado eficazmente a lo largo de generaciones. No hace falta ser muy mañoso para ponerlos en práctica porque tienen una técnica de fácil creación. Las cenas navideñas, muchas veces, deparan excesos con el alcohol, que al día siguiente suponen un incómodo malestar físico o dolor de cabeza, o desencadenan en una gripe o una tos seca. Esos excesos de Navidad también pueden provocar dolor de muelas, gases intestinales, o estreñimiento.

Remedios caseros y eficaces contra la gripe

Con el frío y los cambios de temperatura no es raro sufrir enfermedades típicas del invierno como el resfriado o la gripe. Aunque no existe un tratamiento cien por cien efectivo para remediarlo, lo cierto es que sí existen algunos métodos caseros que pueden ayudar a esquivar estos males o, en el peor de los casos, hacer que los síntomas se sobrelleven mejor. Los remedios caseros para hacer frente a los resfriados son con vitamina C, jengibre, ajo o sopa de pollo.

Remedios caseros para el dolor de cabeza

Las cenas navideñas tienen excesos con el alcohol, que desembocan al día siguiente en notables síntomas de malestar físico. Uno de ellos, quizá el más habitual, es el dolor de cabeza, que aparece como consecuencia de la temida resaca, o lo que es lo mismo, del síndrome de abstinencia del alcohol.

Este dolor de cabeza puede causar una sensación que permanezca durante horas, o incluso durante todo el día siguiente. Quizá hayas probado muchos remedios, o recurrido a medicamentos (paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico...) para quitar ese malestar. Pero cuando parece que ya nada hace efecto, todavía tienes alternativas que te permitirán encontrarte mucho mejor. Y algunas de ellos son remedios caseros sencillos, naturales y fáciles de llevar a cabo.

Trucos caseros para aliviar el dolor de muelas

El dolor de muelas puede llegar a convertirse en un auténtico calvario para quienes lo sufren. No siempre el diagnóstico es el mismo. Entre otras causas, puede ser por una infección, por una rotura o por fuerte rechinar. Lo mejor siempre es acudir al dentista. Además, algunos casos pueden convertirse en un cuadro grave. Algunos de los remedios caseros son sal, hilo dental, antisépticos y sprays, acostarse sobre el lado contrario o comidas templadas.

Remedios caseros para controlar los gases intestinales

¿Los gases intestinales te están haciendo la vida imposible? Son muchas las personas que sufren esta dolencia, que puede resultar de lo más incómoda. Los gases intestinales o las flatulencias se producen cuando se acumula excesivo aire en el estómago. Éstas pueden llegar a ser muy molestas y dolorosas e, incluso, pueden provocar náuseas. Una mala digestión puede formar los gases, ya sea por comer ciertos tipos de alimentos, por combinarlos mal o por hacer comidas abundantes. Algunos de los remedios caseros son muy básicos como el ajo, el agua caliente, el vinagre de manzana y o la miel.

Cinco remedios caseros para el estreñimiento

El estreñimiento es un trastorno digestivo que puede afectarnos en mayor o menor grado. Si es un desorden leve, las molestias pasan por notar hinchazón abdominal, gases abdominales o pesadez, pero si se trata de un estreñimiento severo (cuando se va al baño menos de tres veces por semana y cada vez es un suplicio) puede provocar males mayores como las ya mencionadas hemorroides o fisuras anales y conviene atajarlo antes de que ocurran. Algunos remedios caseros son el poleo, la manzanilla o las semillas de lino.

Remedios caseros para combatir la tos seca

El frío y las bajas temperaturas pueden traer consigo dolencias recurrentes que, sin ser graves, suponen más de una molestia. La tos seca, que también puede producirse por un problema infeccioso, es una tos sin flemas ni mucosidad, pero que produce una gran irritación en las vías respiratorias, con el agravante añadido de que los gérmenes se extienden con rapidez por ellas. Algunos de los remedios caseros son las gárgaras de sal y bebidas calientes, no frías.