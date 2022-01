El nuevo producto de Mercadona para depurar después de Navidad

La Navidad es tiempo de reuniones y grandes comilonas. Las navidades pasan factura a todo el mundo, pero existen una serie de ejercicios para recuperar la figura tras los excesos. (Aquí puede consultar una serie de ejercicios para recuperar la figura tras las navidades).

Lo primero que hay que hacer es comenzar una dieta saludable con mayor presencia de verduras, fruta, carne a la plancha y pescado. Estas comidas hay que combinarlas con ejercicio físico, ya que, si no nos movemos, no quemaremos ninguna caloría y, por tanto, no perderemos esos kilos de más.

Mercadona cuentan con un artículo pensado para ayudar a detoxificar el cuerpo y depurarlo tras la Navidad. Se trata de los Sticks Depurat, de la marca Deliplus, y está elaborado a base de especies vegetales y vitaminas, como vitamina C, B5 y B6.

Cada caja contiene 15 sticks y se vende por 5,95 euros. Su modo de empleo es, tal como se explica en el envase, añadir el contenido en 500 ml de agua, mover con una cucharilla e ir bebiendo a lo largo del día.

Este complemento no debe sustituir en ningún caso una dieta variada y equilibrada y no debe ser consumido por mujeres embarazadas.

Ingredientes