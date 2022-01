Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y publicado en la revista The BMJ, ha revelado que los ácidos grasos omega 3 podrían ayudar a reducir el dolor de cabeza causado por las migrañas, mientras que un exceso de ácidos grasos omega 6 lo aumentarían.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores crearon tres dietas diferentes para las 182 personas que se sometieron al ensayo. La primera dieta constaba de los ácidos grasos omega 3 y 6 que consumen de promedio los estadounidenses. Por su parte, la segunda contenía una mayor cantidad de ácidos omega 3 y el promedio de omega 6. Finalmente, en la tercera el número de ácidos omega 3 se situaba por encima del promedio, mientras que los de omega 6 por debajo.

Los resultados del ensayo fueron congruentes: el grupo de personas que habían reducido la cantidad de ácidos grasos omega 6 y habían aumentado los de omega 3 experimentaron una mejoría razonable y los dolores de cabeza les habían disminuido. Por lo tanto, el estudio ha revelado que los ácidos grasos omega 3 disminuyen la inflamación.

Por consiguiente, las personas que sufren migrañas deben consumir menos cantidad de alimentos procesados, carnes rojas y embutidos. En su lugar, deben estar presentes en su dieta una gran cantidad de alimentos frescos, como el pescado, que es una gran fuente de omega 3, al igual que los frutos secos, los huevos y el aceite de oliva.

No obstante, no debemos olvidar que, pese a que actualmente consumimos de media más ácidos grasos omega 6 de los que deberíamos, no los podemos eliminar del todo de nuestra dieta, ya que ayudan a regular la energía, y son imprescindibles para mantener un buen estado de los huesos y la piel.