Los síntomas de Ómicron son muy parecidos a los que la gripe o el resfriado común, pero esta nueva variante no ha sorprendido por su rápida transmisión, sino por la aparición de síntomas que hasta ahora no se habían detectado en otras variantes de covid (sudores fríos) y también por la presencia -no tan frecuente- de la falta de olfato -anosmia- y gusto.