Mensajes automáticos con citas para la tercera dosis de la vacuna contra la covid, reapertura de vacunódromos para acelerar los pinchazos y aumentar en muy poco tiempo el porcentaje de personas con la dosis extra de Moderna o Pfizer, pasaporte covid obligatorio por lo menos hasta finales de febrero, aplicaciones móviles para facilitar el control de acceso a bares, restaurantes y locales.... y qué pasa con los certificados covid digitales que ya se han descargado en los teléfonos móviles. Las versiones digitales de este certificado no se están actualizando automáticamente tras la administración de las terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Era una de las incógnitas de quienes se habían descargado por lo menos la versión oficial de este certificado digital covid desde la página web del Ministerio de Sanidad. Pues bien. No. Ningún pasaporte covid en versión digital se está actualizando automáticamente tras las dosis de refuerzo. Ni los que expide el ministerio ni tampoco, aunque era algo que se sabía, las versiones digitales disponibles a partir de los pasaportes en formato PDF que expide la conselleria de Sanidad.

En realidad no hay actualización posible porque no hay una aplicación ni una plataforma que mantenga una conexión constante entre estos certificados digitales y la base de datos de vacunados. La tecnología empleada en el certificado covid es diferente y no por ello menos robusta. Tanto el ministerio como las autonomías expiden el certificado en un momento concreto con la información que existe en la base de datos en ese momento. Los datos que figuran en el pasaporte son: Nombre del paciente, nacionalidad, última vacuna administrada, fecha y número de vacunas o dosis inoculadas.

Los datos que figuran en el pasaporte son: Nombre del paciente, nacionalidad, última vacuna administrada, fecha y número de vacunas o dosis inoculadas

Toda esa información queda validada en la base de datos europea y el certificado se genera con un código alfanumérico de seguridad único o un código Qr único.

Sin embargo, cuando el paciente recibe una dosis más de la vacuna, la información se actualiza en la base de datos pero no en el certificado porque no es dinámico.

¿Qué hay que hacer para actualizar el certificado covid tras la tercera dosis?

En realidad no hay actualización posible. Solo hay que volver a descargarlo a través de los métodos disponibles. El proceso no puede ser más sencillo. A través del portal de servicios que la conselleria ha creado para agrupar toda la información sobre la pandemia de coronavirus, la Generalitat Valenciana ha destinado un enlace especial (http://coronavirus.san.gva.es/es/certificado-digital-ue) desde el que identificarse con los datos del SIP y descargarse todos los certificados disponibles.

Tras acceder a la web solo hay que identificarse mediante el número de SIP, la fecha de nacimientos y la fecha de emisión. Tras recibir un mensaje de confirmación al móvil y una clave de seguridad el usuario puede acceder a la zona de descargas. Desde ahí se puede elegir el tipo de certificado que desea.

Una vez descargado el nuevo pasaporte conviene deshacerse del documento anterior y volver a imprimir el nuevo en formato papel o bien almacenarlo en formato digital o PDF.

Covid en la Comunitat Valenciana: última hora