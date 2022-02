Ya había quedado sobradamente demostrado que la dieta mediterránea posee un valor incalculable para la salud. Basada en un gran consumo de fruta, verdura y legumbres y moderado de alimentos de origen animal, junto a la eliminación de alimentos precocinados y de comida rápida, es clave para gozar de un buen estado físico y mental.

Ahora ha quedado demostrado que además de prevenir la aparición de colesterol y un elevado índice de azúcar, también ayuda a protegerse de la covid-19. Un estudio español pionero en relacionar un patrón dietético con la afección del coronavirus, ha concluido que seguir las máximas de la dieta mediterránea protege hasta en un 60 % el riesgo de infectarse de SARS-CoV-2. Eso sí, sin dejar de lado las medidas sanitarias esenciales en la pandemia: mascarilla, distancia social y una buena ventilación de interiores.

El catedrático de la Universidad de Navarra y uno de los mayores expertos mundiales en la dieta mediterránea, el doctor Miguel Ángel Martínez González, ha sido responsable del estudio SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) en el que han participado unas 9.000 personas de las 5.000 seguían una estricta dieta mediterránea. Quienes lograban dejar de lado las comidas procesadas registraron hasta un 64 % menos de riesgo de contagiarse de coronavirus.

En las conclusiones de este estudio se destacó que los resultados "son aplicables solo a profesionales no sanitarios, un grupo de población que ha estado más expuesto al virus" y se indica que, una de las principales limitaciones del estudio es "no disponer de datos sobre las distintas exposiciones de los participantes, en función de lo rigurosos que hayan sido en el cumplimiento de otras medidas preventivas no farmacológicas" .

La dieta mediterránea nos salvó la cuarentena

Casi dos meses de encierro impuesto también hizo mella en la vida de la población. La vida se volvió radicalmente más sedentaria y no sucumbir a los caprichos poco saludables en materia sanitaria se volvió una tarea harto complicada.

Para ayudarnos a sobrellevar una cuarentena mejor, el departamento de Medicina Preventiva de la Universitat de València, lanzó una serie de recomendaciones para aquellos que se vieron a permanecer en casa (casi toda la población) y a aquellos que se vieron afectados directamente por el coronavirus. Entre estas recomendaciones se encontraban mantener un buen estado de hidratación, mientras respecto a la fruta se propone el consumo de tres raciones diarias junto a dos de verduras, con una variedad de cinco vegetales por día.