La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado sobre un producto a la venta en supermercados para su retirada. La AESAN ha advertido a las personas alérgicas o con intolerancia a la lactosa sobre este producto que sí contiene leche y no aparece en la etiqueta, por lo que su consumo se debe evitar.

El consumo de estos barquillos de chocolate no comporta ningún riesgo para la salud para el resto de la población, pero sí que es importante que alérgicos e intolerantes a los componentes de la leche se abtengan de tomar este producto según alerta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en su página web.

La empresa responsable de estos barquillos de chocolate no aptos para alérgicos e intolerantes a la lactosa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. La empresa ha procedido a la retirada del producto del mercado y a su recuperación de los consumidores y lo ha publicado en su página web:

https://www.lasirena.es/es/content/247-alerta-sanitaria-cubanitos-al-cacao

Así son los barquillos de chocolate retirados

La presencia de leche no estaba incluida en el etiquetado en los barquillos de chocolate “cubanitos al cacao” de la marca La Sirena. A continuación te damos más detalles sobre este producto en cuestión.