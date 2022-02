Nueva alerta alimentaria en España por no declarar en la etiqueta los alérgenos correspondientes. Esto puede acarrear un susto para aquellos con intolerancias alimentarias o alergias a ciertos alimentos que han comprado este producto dulce pensando que puedne consumirlo y resulta que no es así. La marca belga Pidy está retirando del mercado un lote de "macarons", con parte de su distribución en Cataluña, por contener huevo y almendra no declarados en su etiquetado por lo que comporta riesgo para consumidores intolerantes o alérgicos a esos productos. Se está investigando si este dulce ha sido distribuido en supermercados de otras comunidades autónomas.

Alerta alimentaria: Retiran unos barquillos de chocolate y piden no consumirlos La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una advertencia en la que informa de que continúan las investigaciones y no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Qué 'macarons' se han retirado de los supermercados y por qué En concreto, se trata del lote 2021369222, bajo el formato 160 macarons 4 varietiés 3,5 cm, que vienen en una caja de cartón blanco y con fecha de consumo preferente el 01/08/2022. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La Aesan recomienda a las personas alérgicas al huevo o a la almendra que puedan tener el producto se abstengan de consumirlo. Esta alerta le ha llegado a la agencia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), que recibió una notificación de alerta alimentaria trasladada por las autoridades sanitarias de Bélgica.