La sexta ola de la pandemia de coronavirus y la variante ómicron ha sido un verdadero tsunami que ha reventado todas las previsiones de contagios. Durante los dos últimos meses las cifras de contagios han roto todo los récords previos y casi todo el mundo conoce a alguien que se ha contagiado. Casi nadie se ha librado. Sin embargo, lo cierto es que hay algunas personas que pese a haberse expuesto al virus y a personas infectadas no se han contagiado o, por lo menos, no han dado nunca positivo en un test de antígenos ni han desarrollado síntomas. ¿Son inmunes o asintomáticos? La respuesta parece estar en la inmunidad esterilizante de algunos pacientes.

Un estudio revela cómo lograr la"superinmunidad" frente al covid Los expertos creen que en estos casos la explicación podría deberse a esta inmunidad adquirida por los pacientes tras haberse expuesto previamente al coronavirus o algún virus similar, como los del resfriado. En estos casos, parece que el sistema inmune de algunas personas se prepara de una forma muy preventiva contra futuras infecciones relacionadas con otros coronavirus, como el covid-19. De producirse, los inmunólogos han observado que los sistemas inmunes de estos pacientes reaccionan de forma muy temprana. Reconocen rápidamente al virus y los linfocitos comienzan su trabajo de exterminio del patógeno. La activación temprana del sistema inmune recibe el nombre de esterilizante porque es capaz de frenar al virus antes de que dé la cara la infección. De esta forma la carga viral no se dispara y la detección es casi imposible por los test de autodiagnóstico. En una entrevista a la prensa especializada, el catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell, explica que hay personas que pueden tener un grado de inmunidad "más esterilizante". En realidad, estos pacientes sí se infectan por covid pero su sistema inmune es capaz de mantener a ralla al virus y evitar que aparezcan síntomas. Qué es la inmunidad celular contra la covid En este sentido, los expertos insisten en que el sistema inmune tiene memoria y que los linfocitos de memoria son capaces de recordar infinidad de patógenos a los que se han expuesto. El cuerpo es capaz de reconocer los virus y pequeñas variaciones de ellos. Este parece ser el mecanismo por el que una infección previa por catarro parece proteger de forma efectiva contra el coronavirus. Descubren el mecanismo por el que la obesidad es factor de riesgo de la COVID Otro de los factores clave de esta inmunidad esterilizante contra el covid puede estar relacionado con la genética de cada paciente. Corell mantiene que algunas personas tienen por cuestiones genéticas sistemas inmunes que funcionan "mejor" que otros. Inmunidad abortiva Este inmunidad esterilizante también se conoce como inmunidad abortiva. Se da entre aquellos pacientes que no tienen anticuerpos específicos contra el virus pero que sin embargo pueden combatirlo. Con casi toda la población vacunada contra el coronavirus, es improbable encontrar a alguien que haya recibido la vacuna que no tenga anticuerpos. Sin embargo, los expertos creen que la infección previa por resfriado común induce una adaptación de las células T del sistema inmune que permite le permite identificar y atacar al coronavirus.