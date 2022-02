Cuando se habla de celebridades y dietas para no engordar y mantenerse en forma el abanico de posibilidades es casi infinito. No siempre son saludables y en muchas ocasiones estas dietas rozan la excentricidad y hasta incluso los límites de lo saludable. Sin embargo, la española Elsa Pataky y su marido Chris Hemsworth parece que han dado con lo que parecía imposible: una dieta que funciona, que es saludable y que además es una de las que recomiendan los expertos en obesidad. Parece sacado de una de las películas de Thor pero no. El matrimonio practica la dieta 16/8.