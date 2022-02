Monodosis, dos dosis, vacunas de apoyo o de refuerzo y ahora cuarta dosis. Parece que después de una dosis de la vacuna contra el coronavirus siempre acaba recomendándose otra... pero hasta cuándo. Cuántas dosis hay que ponerse para considerarse vacunado con la pauta completa. ¿Cuántas vacunas son necesarias para tener la pauta completa? La normativa que regula el pasaporte covid se ha entrelazado con la propia vacunación por lo que las consideraciones de pauta completa deben hacerse a partir del certificado covid, que es el documento que refleja las dosis administradas, su fecha y su vigencia. Sin embargo, la respuesta es bastante sencilla. Se sigue considerando pauta completa aquella que recogen las fichas técnicas de cada una de las vacunas. Las autoridades europeas y también las sanitarias españolas se rigen por estos principios y cada suero tiene unas pautas.

Hace un año la pauta completa exigía la administración de dos dosis de cualquiera de las siguientes vacunas: Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir pequeñas excepciones. La aparición de la vacuna monodosis de Janssen revolucionó el panorama vacunal y quienes la recibieron se consideraban vacunados con la pauta completa con una sola dosis. Algo similar sucedía con quienes se infectaron y recuperaron de la enfermedad. Para ellos una sola dosis de la vacuna se consideraba también pauta completa al estimar que la inmunización adquirida de forma natural por la exposición al virus equivalía a una de las dos dosis.

Y entonces llegaron las modificaciones en la regulación del certificado covid y las nuevas variantes del coronavirus. Primero delta, con la quinta ola, y por último ómicron. Con ellas llegaron también las necesarias dosis de refuerzo para conseguir un pico de inmunización extra contra el virus y la decisión de Europa de hacer que los certificados covid por vacunación no fuesen permanentes y caducasen a los 9 meses después de haber recibido la pauta completa contra la covid. Ambas circunstancias cambiaron por completo el panorama y quizá dejó de tener sentido hablar de pauta completa.

Los primeros en tener que ponerse la dosis de refuerzo fueron las personas más vulnerables. Mayores de 70 años y enfermos crónicos o inmunodeprimidos. Para ellos, y dado que ya habían transcurrido 6 meses desde la segunda dosis, la dosis de refuerzo pasó a ser una recomendación. Lo mismo sucedió con quienes había pasado la enfermedad y quienes se había vacunado con Janssen. A los vacunados con la monodosis se les administró una segunda dosis de Pfizer o Moderna.

Sexta ola y tercera dosis de la vacuna

A medida que la sexta ola avanzaba, la tercera dosis de la vacuna comenzó a hacerse cada vez más extensiva y ahora mismo la tercera dosis de refuerzo está disponible para todos los mayores de 18 años que haya recibido la última dosis de la vacuna hace 6 meses.

Los cambios en la normativa europea que regula el pasaporte covid y la evolución de la pandemia han dejado inservible el concepto de pauta completa tal como se concibió en un principio. De hecho quien no se haya puesto estas dosis de refuerzo no podrá por ejemplo viajar a aquellos países que exigen un certificado covid en regla para acceder a su territorio. Tendrá quizá la pauta completa de la vacuna sí (dos dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o un de Janssen) pero su certificado habrá caducado al no haberse administrado una dosis de refuerzo.

Desde la UE insisten en que para que el certificado de vacunación sea válido, debe reflejar la administración de una dosis de refuerzo o booster. Estos certificados serán considerados válidos desde el mismo día en que se administre la dosis de refuerzo.