Durante algo más de dos años, la actualidad ha estado marcada por la pandemia de coronavirus. Millones de infectados en todo el mundo y varias olas de contagios han convertido el coronavirus en una amenaza no solo para la salud sino también para la economía. Sin embargo, desde un primer momento, el virus ha demostrado tener la capacidad de infectar no solo a humanos sino también a algunos animales. ¿Están a salvo las mascotas? La respuesta es no. Los coronavirus, como el SARS-CoV-2, pertenecen a una familia de virus que causan enfermedades parecidas al constipado en las personas y otras infecciones similares en los animales, como los murciélagos. Algunos coronavirus solamente infectan a los animales. Otros, parece que tienen la capacidad de "saltar" entre animales y personas. De hecho, se cree que la actual pandemia se originó cuando uno de estos virus pasó de un murciélago a una persona.

El coronavirus en perros y gatos Según las autoridades sanitarias, algunas mascotas (incluidos perros y gatos) también han sido infectadas de Covid. Estos animales dieron positivo después de estar en contacto estrecho con personas infectadas de coronavirus. En función de la información disponible, el riesgo de que los animales transmitan el virus a las personas se considera bastante bajo. No hay pruebas de que los virus se puedan propagar a las personas o a otros animales a través de la piel o el pelo de una mascota. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños pequeños, las personas con un sistema inmunitario débil y las personas de 65 años o más, tienen más posibilidades de enfermarse a causa de otros microbios o bacterias que los animales pueden transportar. Qué debes hacer para proteger a tu mascota del Covid No dejes que tu perro o gato interactúe con personas o animales fuera de tu casa cuando la situación de los casos positivos empeore.

Evita los parques para perros o los lugares públicos donde se reúna una gran cantidad de personas y perros.

Cuando pasees a tu perro, asegúrate de que lleve una correa y mantenlo al menos a dos metros de distancia de otras personas y animales.

Mantén a los gatos dentro de casa siempre que sea posible. Pasos a seguir si te enfermas de Covid y tienes una mascota: Aíslate de tu mascota también. Si es posible, haz que otro familiar cuide de ella.

Evita acariciar, acurrucarse, ser besado o lamido, y compartir comida o cama con tu mascota.

Si cuidas de tu mascota o estás cerca de animales mientras estás enfermo, usa un protector facial de tela. Lávate las manos antes y después de tocarla a ella y a su comida. Además, asegúrate de limpiar sus juguetes y sus cosas. Estos son los 10 animales más inteligentes del mundo Qué tienes que hacer si tu mascota se contagia: Si tienes COVID-19 y tu mascota se enferma, no la lleves tú mismo al veterinario, comunícate con él porque podría ofrecer consejo a través de una visita virtual o hacer otro plan para tratar a tu mascota. Las pruebas solo se recomiendan para mascotas que tengan síntomas y hayan estado expuestas a una persona con el virus.

Si tu mascota da positivo, sigue las mismas precauciones que tomarías si un miembro de la familia se infectara.

Intenta aislar a tu mascota en una habitación separada, lejos del resto de tu familia, y haz que tu mascota se quede en casa.

Usa guantes cuando interactúes con ella o su comida, platos, desechos o ropa de cama. Lávate las manos después de tocar cualquier artículo suyo.

No le cubras la cara a tu mascota y no la limpies con desinfectantes, que pueden ser dañinos.

Si tu mascota desarrolla nuevos síntomas o parece estar empeorando, llama al veterinario. Si tu mascota por alguna de aquellas se enferma de Covid, no te preocupes . Solo unos pocos de entre los pocos que se han contagiado han tenido síntomas leves.