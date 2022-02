Cuando se habla de celebridades y dietas para no engordar y mantenerse en forma el abanico de posibilidades es casi infinito. No siempre son saludables y en muchas ocasiones estas dietas rozan la excentricidad y hasta incluso los límites de lo saludable. Sin embargo, la española Elsa Pataky y su marido Chris Hemsworth parece que han dado con lo que parecía imposible: una dieta que funciona, que es saludable y que además es una de las que recomiendan los expertos en obesidad. Parece sacado de una de las películas de Thor pero no. El matrimonio practica la dieta 16/8.

Se trata de una rutina de ayuno intermitente que consiste en dividir el día en dos franjas horarias. Una de ayuno y otra en la que ambos pueden comer, llamada "ventana de alimentación". Nada más. Así de simple. Dieta Keto: las claves para adelgazar comiendo grasa En principio, este tipo de dietas se fundamentan en la regulación de los niveles de azúcar en sangre durante los períodos de ayuno. Quienes la practican aseguran que estos momento de poca ingesta calórica tienen un efecto positivo en los ritmos circadianos de la biología intestinal y la liberación de insulina y la hormona de crecimiento. Concretamente, el ayuno no es total. Durante estas 16 horas, que suelen coincidir en su mayoría con las horas de sueño y parte de la mañana, se puede tomar agua, infusiones y pequeñas cantidades de café. ¿Qué comer durante la ventana de alimentación? Los líquidos ayudan a sobrellevar el ayuno y, además, garantizan la hidratación y la depuración del organismo. Durante las 8 horas restantes, el matrimonio Pataky Hemsworth parece que disfrutan de una dieta equilibrada, sana y muy completa. Una de las ventajas del ayuno intermitente es que, en principio, no hay exclusión o prohibición de ningún grupo de macronutrientes. En este caso, por ejemplo, el matrimonio de celebrities no renuncia ni a la pasta ni a los hidratos. Ambos comen proteínas e hidratos de carbono. Una dieta rica en verduras no previene contra las enfermedades cardiovasculares Uno de los principios básicos de este tipo de dietas es mantener estables los niveles de insulina es fundamental, y no solo durante el ayuno intermitente, sino en general. Es importante comer bien siempre para tener una salud fuerte y envidiable.Durante el ayuno intermitente es fundamental seguir una dieta mediterránea basada en el consumo de frutas, verduras, panes, cereales, legumbres, frutos secos, pescados, carnes blancas, huevos y lácteos. Las carnes rojas se permiten una sola vez por semana. Estos alimentos te proporcionarán antioxidantes y sustancias antiinflamatorias que te ayudarán a mantenerte saludable mientras realizar el ayuno intermitente.