Suele decirse que el tiempo no perdona, o que el paso del tiempo es inexorable. Y razón no le falta a ninguna de esas dos frases pero, si algo es verdad también es que el tiempo no pasa igual para todos, y pese a que los años pasan, algunas personas se conservan mejor que otras. Esto puede deberse a diferentes factores; algunos que escapan de 'nuestro poder', como la genética, y otros que sí dependen de nosotros, como llevar unos buenos hábitos para mantener un buen estado de salud.

En este aspecto, una alimentación sana es imprescindible. Por ello, te recomendamos un superalimento que puede ayudarte a combatir mejor el envejecimiento: el aguacate. Alrededor de esta fruta se han construido algunos falsos mitos, como por ejemplo que engorda. Es más, 100 gramos aportan tan solo unas 160 calorías y un nivel de hidratos de carbono bastante bajo: 9 gramos. Por lo tanto, tanto si quieres mantener tu peso como reducirlo, en su justa medida puede ser un alimento que se convierta en el aliado de tus dietas. Cuatro cucharadas al día de este alimento para perder peso sin esfuerzo El aguacate también ayuda a mantener una buena salud cardiovascular, ya que al ser rico en un compuesto llamado beta-sintosterol, ayuda a aumentar los niveles de colesterol HDL, que es el que protege el corazón, y a disminuir los niveles de colesterol LDL oxidado, que son grasas perjudiciales para el cuerpo. Por otra parte, su alto contenido de potasio y magnesio favorecen una correcta regulación arterial, algo imprescindible para prevenir enfermedades cardiovasculares. El alimento perfecto para consumir antes de dormir, con efectos saciantes y que fortalece el corazón ¿Y por qué el aguacate se puede convertir en un elixir para mantenerte joven? Pues debido a su alto contenido en vitamina E, la llamada 'vitamina de la juventud', que ayuda a reducir el deterioro que sufre el organismo con los años gracias a que esta vitamina es un potente antioxidante. Por ende, si incluyes esta fruta en tu alimentación, la salud de tu piel mejorará, luciendo más luminosa y ganando flexibilidad y suavidad.