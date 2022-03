Para el desayuno, la merienda o picar entre horas. Hay una receta muy fácil de hacer y que es apta para los intolerantes al gluten y a la lactosa, ya que no contiene ninguno de esos ingredientes y tratándose de un capricho dulce es casi un milagro. Tiene tan pocos ingredientes que apenas engorda, por lo que si lo que buscas es adelgazar y perder unos kilos este bizcocho también será una buena opción para llevar una alimentación saludable.

Aunque hoy en día están aumentando la intolerancia a la lactosa y las personas que son celiacas, no es así con los productos adaptados a sus necesidades. En ocasiones no viene bien etiquetado el alérgeno o ni aparece, por lo que hay alimentos 'trampa' que perjudican su salud y si los consumen les cuesta como mínimo una indigestión. A pesar de lo extendidas que están la intolerancia al gluten y la lactosa, aquellos que la sufren no disponen de una amplia gama de opciones alimentarias. Es por eso que esta receta es una oportunidad de oro para los afectados por estas intolerancias. Al necesitar solo tres ingredientes, todos ellos habituales en la despensa de cualquier hogar, supone un ahorro en la cesta de la compra y en gasto energético (bastan 3 minutos en el microondas).

La receta que se ha hecho viral estos días y es apta para intolerantes al gluten y la lactosa es un delicioso bizcocho que se prepara en el microondas.

Ingredientes para el bizcocho sin gluten y sin lactosa