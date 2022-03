El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), junto con pacientes, ha puesto en marcha la iniciativa 'Estoy hasta el endometrio', con la que quieren poner fin a los mitos y silencios de la endometriosis.

Según ha informado el centro en un comunicado, una de cada diez mujeres en España probablemente haya escuchado que su dolor pélvico "insoportable" es "normal" por el hecho de ser mujer, pero la endometriosis es mucho más que un dolor de regla y "es importante que tanto a nivel profesional como social se aprenda a dimensionar su impacto en la calidad de vida para poner fin a la incomprensión que sufren las pacientes, el infradiagnóstico y la infravaloración de sus síntomas".

El IVI ha decidido escuchar y dar voz a sus pacientes bajo el hashtag #HastaElEndometrio: "Estamos hasta el endometrio de que se infravalore esta enfermedad ante la que hay que actuar a tiempo para limitar sus consecuencias".

Betariz Soria, paciente con endometriosis, relata que está "hasta el endometrio de ver que pasan los años y la realidad mejora poco, cuando escucho que otras mujeres que sufren endometriosis están pasando por mi misma situación e incluso que llegan a tirar la toalla. Hace años, en una de las revisiones ginecológicas, me la diagnosticaron. Yo convivía con muchísimos dolores durante el periodo, dolores intensos que notaba hasta al respirar. Esto, acompañado de sangrados excesivamente abundantes y reglas muy largas".

Cuando fue diagnosticada, Beatriz requirió cirugía para la eliminación de los quistes. Ella era consciente de que una de las consecuencias asociadas a la endometriosis puede ser la infertilidad."Después del tratamiento quirúrgico, cuando se supone que estaba en una situación óptima para quedarme embarazada, me dijeron que no podría lograrlo, que me fuera mentalizando de que jamás sería mamá". Tras su paso por el IVI es madre de un niño de 8 años y de gemelas de 5.

No hay cura pero sí soluciones

La endometriosis es una enfermedad que consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga o en el intestino (aunque también puede aparecer fuera del abdomen como en los pulmones o en otras partes del cuerpo), causando fuertes dolores menstruales con sangrados irregulares y abundantes, además de quistes en los ovarios.Las pacientes también pueden presentar dolor pélvico crónico y fuertes dolores durante las relaciones sexuales, al orinar o defecar.

Uno de los objetivos de la iniciativa 'Estoy hasta el endometrio' es aclarar el abanico de posibilidades que existen para mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen endometriosis, ayudándolas a convivir con ella en las mejores condiciones.

Para ello, IVI hace un llamamiento a las pacientes o mujeres que crean que pueden sufrir esta enfermedad "a no resignarse y buscar ayuda profesional", y pone a disposición recursos como la Guía de Endometriosis con "información de primera mano" para acompañarles y resolver las principales dudas en torno a esta dolencia.

"Ninguna paciente con endometriosis debe escuchar en ninguna consulta que no hay una solución para mejorar su calidad de vida", aclara Beatriz. Como puntualiza el doctor Juan Antonio García Velasco, Director Científico de IVI y especialista en Endometriosis, "se puede actuar sobre esta enfermedad, aunque no debemos perder de vista que es altamente invalidante y que requiere un mayor conocimiento por parte de los profesionales sanitarios para evitar que la paciente se pierda en una espiral de diagnósticos erróneos y de incomprensión en su entorno psicosocial".

Diagnóstico precoz

Uno de los mayores retos pendientes es su diagnóstico precoz, ya que, aunque comienza a desarrollarse con el inicio de la menstruación regular, el diagnóstico llega tarde porque no se suele detectar hasta una década después de ocasionar los primeros síntomas, cuando la paciente ya tiene más de 25 años. Y, si no se trata, una de las principales consecuencias de esta enfermedad puede estar relacionada con problemas futuros de infertilidad en la paciente.

"Aunque siguen apareciendo nuevos tratamientos para esta enfermedad, ninguno es todavía el definitivo. Por ello, es fundamental la detección precoz y el inicio temprano del tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad, y a día de hoy somos capaces de controlar buena parte de la sintomatología y prevenir consecuencias como la infertilidad, por lo que ninguna mujer debe resignarse al impacto de la Endometriosis, y para ello es muy importante que haya información y comprensión de la enfermedad a nivel social", concluye el especialista.