IVI logra tres de los cuatro mejores galardones de la ASMR

Hace pocos días, el Congreso de la Sociedad Americana para la Reproducción Asistida (ASRM) puso fin a su 75ª edición. Se trata de uno de los congresos de reproducción asistida más importantes del mundo, en el que cada año se dan cita profesionales de todo el mundo para perfilar el futuro de la medicina reproductiva.

"El número de presentaciones científicas y conferencias ha sido enrome, pero el reconocimiento obtenido por las investigaciones de IVIRMA en base a la calidad del trabajo podría considerarse incluso mayor. Este año hemos recibido más premios que en ningún otro momento de la historia de IVI, RMA o IVIRMA Global. Es un hito sin precedentes, nunca antes nadie ha conseguido 3 de los 4 premios más importantes de este congreso", comenta el Prof. José Remohí, presidente de IVI.

Dr. Emre Seli, General Program Prize Paper Winner



El Dr. Emre Seli, director científico de IVI, se alzó con este galardón, en reconocimiento a su trabajo con el cultivo prolongado de blastocistos con diferentes aneuploidías cromosómicas para documentar sus patrones de desarrollo. Esto supone el desarrollo de un modelo potente para futuros estudios de fenómenos relacionados con el desarrollo a blastocisto.

Dr. Marcos Meseguer, General Program Prize Paper Nominee



El Dr. Marcos Meseguer, embriólogo y revisor científico de IVI Valencia, formó parte de un equipo que, a partir de la Inteligencia Artificial, interpretó imágenes de blastocistos obtenidos con la ayuda del EmbryoScope –incubador cinematográfico de embriones-.

Dr. Andrés Reig, SART Prize Paper



El Dr. Andrés Reig, residente de Obstetricia y Ginecología en Estados Unidos que está realizando una rotación investigadora con el equipo de New Jersey, es el primer residente en ganar este prestigioso premio. Comenzará una estancia en Endocrinología Reproductiva en New Jersey en el verano de 2021.

Otros premios recibidos



Los especialistas de IVI han recibido el reconocimiento a su labor investigadora, siendo merecedores, además, de otros premios como: Society for Male Reproduction Award, Society for Reproductive Immunology Award, Society for Reproductive Biology and Technology Award y multiples premios por "Outstanding Fellow Research 2021".

"El enorme reconocimiento por la gran cantidad de investigación de alta calidad llevada a cabo por los investigadores de IVIRMA Global es impresionante. Sin duda, IVIRMA Global es la principal entidad mundial en investigación dentro de nuestro campo. Muestra de ello es el extenso número de trabajos presentados a este congreso, 66 en total, 24 expuestos oralmente (9 % del total de presentaciones orales de la ASRM), 33 posters (lo cual representa el 4 % de posters de la ASRM), además de tres premios de científicos en formación, una presentación en la sección de nominados a premio general del congreso y un vídeo. Seguimos y seguiremos investigando para ofrecer a los pacientes y a la comunidad científica los últimos avances en el sector reproductivo con el fin de alcanzar las mejores garantías en el nacimiento de bebés sanos", concluye el Prof. Remohí.



IVI, tres décadas de especialización en Reproducción Humana



IVI nació en 1990 como la primera institución médica en España especializada íntegramente en Reproducción Humana. Desde entonces ha ayudado a nacer a más de 160 000 niños, gracias a la aplicación de las últimas tecnologías en Reproducción Asistida. A principios de 2017, IVI se fusionó con RMANJ, convirtiéndose en el mayor grupo de Reproducción Asistida del mundo. Actualmente cuenta con más de 65 clínicas en 11 países y es líder en Medicina Reproductiva.