De la Seu d'Urgell a Figueres: montañas pirenaicas, playas mediterráneas y huellas de Dalí en esta ruta que recorre lo más desconocido de Cataluña
Desde los Pirineos hasta las puertas de la Costa Brava, este tramo del Grand Tour de Catalunya atraviesa paisajes de altura, valles volcánicos y pueblos medievales antes de entrar en el universo surrealista de Salvador Dalí. Un recorrido que conecta románico, naturaleza, historia y arte con una intensidad única.
Con 357 kilómetros y cinco etapas, este tramo del Grand Tour de Catalunya avanza hacia el este bordeando el Cadí-Moixeró y descendiendo después hacia la Garrotxa y el Empordà. El viajero descubrirá monasterios románicos, volcanes dormidos, juderías medievales y lagos espejados, hasta entrar en Figueres, puerta del universo de Dalí. Un itinerario que alterna aventura y contemplación, tradición y arte.
Etapa 1: Picasso, el Pedraforca y sabores del Berguedà
El viaje arranca en el Ràfting Parc de La Seu d’Urgell, donde el rumor del agua acelera el pulso antes de tomar la carretera que serpentea junto al Parque Natural del Cadí-Moixeró, ofreciendo paisajes espectaculares. En Gósol, el Centre Picasso recuerda la estancia del pintor en 1906, cuando encontró en estas montañas ins- piración y libertad. La silueta del Pedraforca, con sus dos cimas en horca, domina el horizonte y atrae a senderistas desde hace décadas.
En la comarca pervive una red de caminos históricos, como el Camino de los Cátaros, que invita a caminar entre bosques. En Guardiola de Berguedà aguarda el monasterio de Sant Llorenç, joya románica del siglo XI; también es el lugar ideal para probar las patatas enmascaradas con butifarra negra, los trumfos con col o los guisantes negros del Berguedà, y recuperar fuerzas para descubrir el fascinante conjunto medieval de Bagà.
Etapa 2: Experiencias de altura en la Cerdanya
La ruta gana altitud en La Molina: el refugio del Niu de l’Àliga, a 2.520 metros, propone cenas de montaña y descensos bajo la luna con vistas que abarcan Berguedà, Ripollès y la Cerdanya. En Bellver se alza Santa Maria de Talló, hito del Camino de Santiago, mientras que Llívia, enclave histórico, conserva la farmacia Esteve, de 1415, con albarelos, fórmulas y muebles centenarios nobles.
Castellar de n’Hug sorprende con el nacimiento del Llobregat en cascadas que estallan entre pinos negros y rojos y altiplanos alpinos del Parque Natural Cadí-Moixeró. Aquí el aire es limpio y fragante y la luz, alta y nítida, parece estrenar cada paisaje. En verano, los prados se esmaltan de flores y los torrentes refrescan el valle; en invierno, es la nieve la que domina el paisaje.
Etapa 3: Ripoll monumental y la Vall de Núria
El monasterio de Ripoll, fundado por Guifré el Pilós, custodia en su portada un tapiz de piedra con escenas bíblicas, una de las grandes obras del románico europeo. Entre sus muros, el scriptorium del abad Oliba proyectó saber y fe por todo el territorio.
La ruta continúa hasta Ribes de Freser, donde el tren cremallera asciende a la Vall de Núria. Allí, el santuario y la imagen de la Virgen se enmarcan en un anfiteatro natural de prados y un hermoso lago, con senderos y actividades familiares durante todo el año. De regreso, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon y Beget conservan un monasterio del siglo XII y balcones de madera y puentes de piedra; y en Castellfollit de la Roca, un acantilado basáltico se alza como mirador hacia los volcanes que aguardan en la siguiente etapa.
Etapa 4: Volcanes y bosques de la Garrotxa
La Garrotxa, con su Parque Natural de la Zona Volcánica, despliega más de cuarenta conos y coladas que dialogan con prados y encinares. Un vuelo en globo ofrece la visión perfecta del Croscat, el mayor volcán de la Península, y del cráter de Santa Margarida, con su ermita en el centro.
En la Fageda d’en Jordà, las hayas crecen sobre la antigua lava del Croscat y dibujan un bosque de penumbra, donde los pasos suenan amortiguados, y la tierra parece respirar. Camino de la costa, los ríos Fluvià, Brugent y Llémena guían hasta Santa Pau, villa de piedra perfumada por la cocina volcánica: ollas a fuego lento, embutidos artesanos y las famosas judías (fesols) de Santa Pau, muy apreciados por la finura de su sabor y su escaso tiempo de cocción.
Etapa 5: El Empordà surrealista de Dalí
El lago de Banyoles recibe al viajero con sus aguas espejadas, ideales para remar o pasear entre plátanos y pesqueras. Muy cerca, Besalú despliega uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Catalunya, con puente románico fortificado, judería, sinagoga y un micvé del siglo XII excavado en la roca.
El camino concluye en Figueres, cuna del pintor Salvador Dalí. Además de su casa natal, el visitante encuentra el Teatre-Museu, convertido en cápsula artística que reúne más de 1.500 obras y abre puertas a paisajes imposibles. Al salir, la ciudad late entre cafés y fachadas modernistas, recordando que el viaje ha cruzado de la piedra románica al sueño contemporáneo sin perder nunca el hilo de la emoción.
Ficha técnica
- 357 km de recorrido
- 5 etapas
- 6 imprescindibles
Kilómetros de cada etapa
- De La Seu d’Urgell a Bagà - 90 km De Bagà a Ripoll - 128 km
- De Ripoll a Olot - 75 km
- De Olot a Banyoles - 30 km De Banyoles a Figueres - 34 km
Los imprescindibles
- La Seu d’Urgell
- Pedraforca
- Pueblos con encanto de los Pirineos
- Besalú
- Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
- Figueres
