Facebook prueba su servicio de citas al estilo Tinder

Facebook ha comenzado a probar ya un servicio de citas entre los miles de trabajadores de su plantilla. Mark Zuckerberg anunció durante la conferencia de desarrolladores F8 del pasado mayo ese Facebook Dating, algo que desató numerosas críticas.



Y es que en ese momento la red social estaba en el ojo del huracán tras salir a la luz es escándalo del uso de datos por parte de Cambridge Analytica.



Pero ese escándalo no ha frenado a Zuckerberg y, tal y como han confirmado la compañía a The Verge, Facebook Dating ya es una realidad. La prueba de este servicio de momento es únicamente interna y sólo pueden acceder a él los trabajadores de la red social.



Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX