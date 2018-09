La nueva función que ya puedes usar en Whatsapp y que te va a hacer la vida más fácil

Whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo. Es la primera (bueno, posiblemente la segunda después del despertador) que abren cada día millones de españoles nada más levantarse. Les permite comunicarse con sus familiares y amigos o incluso estar al tanto de lo que pasa en el trabajo en los tan temidos (y a la vez deseados) grupos de Whatsapp. Pero no por eso quiere decir que no necesite mejoras. Está previsto que dentro de varias semanas entren en funcionamiento actualizaciones como la que va a permitir tener chats secretos que sólo pueda leer quién los desbloquee con huella o con contraseña. Pero antes ya hay novedades.

Esta misma semana los usuarios de Whatsapp en iPhone han empezado a disfrutar de dos nuevas funciones. Ahora, por ejemplo, es más fácil ver las fotos y los gifs que te envía cualquier usuario. De hecho ya no va a hacer falta que abras la aplicación para ver estos documentos. Puedes hacerlo sólo deslizando hacia la izquierda la notificación que te aparece en la pantalla del teléfono. La principal ventaja de esta nueva función está clara. No tienes que abrir el Whastapp y por lo tanto no tienes que "leer" el mensaje para ver la foto, por lo que el que te envía el archivo no va a saber si has visto la foto o el gif y tampoco va a cambiar tu última hora de conexión. Pero no es el único cambio.

Una de las novedades más importantes que introdujo Whatsapp hace varios meses fue la de introducir los llamados "estados" que funcionan como los "stories" de Facebook o Instagram (ambas redes sociales de la misma compañía que este servició de mensajería instantánea) y que te permiten compartir con tus contactos fotos o vídeos que se borran en 24 horas. Ahora gracias a la nueva actualización vas a poder buscar nuevos estados en una pestaña específica. Sólo tienes que introducir el nombre de la persona que deseas buscar y en menos de un segundo podrás ver si ha puesto algo en el estado de Whatsapp. Eso sí, recuerda que si utilizas esta nueva función es más que importante que cuides la privacidad. No en vano los estados de Whastapp los puede ver toda persona que tenga tu número guardado en su agenda y eso supone, evidentemente, mucha más gente que la que puedas tener por ejemplo en tus contactos de Facebook o de Instagram.