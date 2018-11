Los mejores móviles de 2018: Mucho donde elegir

Blackberry key2

El encanto del teclado

Uno se congratula cuando ve que el icónico diseño –y la marca– BlackBerry siguen vivos. Lo último en salir al mercado es la segunda versión del aclamado Key, que tan buen resultado dio. Diseño premium y teclas de verdad en un smartphone único que es, además, uno de los más seguros que hay.

P Precio: 650 € I blackberrymobile.com

Honor Play

Todo un 'jugón'

Su nombre es toda una declaración de intenciones ya que ese 'Play' del apellido deja claro a quiénes está enfocado este móvil: a los 'jugones'. Su procesador, de gama alta, permite jugar sin problemas a los videojuegos más exigentes. Y todo en un terminal de precio muy asequible.

P Precio: 350 € I hihonor.com

Xiaomi Mi8

La marca de moda

El buque insignia de la marca china de la que todo el mundo habla es un teléfono con mayúsculas. Pese a que su diseño recuerda en exceso a otro dispositivo de esta misma fila, por dentro incluye la más avanzada tecnología a un precio imbatible.

P Precio: Desde 500 € I mi.com

Samsung Galaxy S9/S9+

Una apuesta segura

Samsung es el líder mundial en venta de teléfonos móviles, y ese dato no se consigue de la noche a la mañana. Bien construido, mejor acabado, y con la última tecnología, el Galaxy S9 presume, además, de hacer emoticonos de la cara de sus propietarios.

P Precio: Desde 850 € I samsung.es

One+ 6T

Premium para todos

No cabe duda de que el One+ 6T llama la atención por su sensor de huella dactilar en la pantalla. Pero también debería recordarse que incorpora un procesador potentísimo, que su pantalla es de gran calidad, su cámara una delicia y tiene potencia para lo que le eches en un precio muy ajustado.

P Precio: Desde 550 € I oneplus.com

Huawei Mate 20 Pro

El móvil del momento

El último gran dispositivo de la compañía china Huawei es posiblemente el mejor teléfono móvil de 2018. Sus tres cámaras Leica dejan a oscuras a casi toda la competencia, su diseño es todo un alarde de ingeniería, y su sistema de inteligencia artificial es tan eficaz como sorprendente.

P Precio: 1.050 € I huawei.com



Sony Xperia XZ3

Un smartphone de cine

Aunque pueda parecer increíble, el gigante japonés Sony ha conseguido meter en un dispositivo móvil toda su tecnología de imagen, sonido y fotografía. Y eso es mucho decir. El XZ3 incluye perfiles de color HDR para el vídeo, y su calidad de sonido en alta resolución es impresionante.

P Precio: 800 € I sonymobile.com

LG G7 ThinQ

Con todo para triunfar

Una pantalla sobresaliente, una cámara con un gran angular extraordinario, un sonido magnífico y su sistema de inteligencia artificial ThinQ convierten al G7 de LG en toda una garantía y una de las mejores compras del año. ¡Y cómo suena el altavoz...!

P Precio: 850 € I lg.com/es/

ZTE Blade V8

Relación calidad/precio

Pese a no ser un modelo de este año, el ZTE Blade V8 sigue superando en relación calidad/precio a casi todos los dispositivos de gama media del mercado. Una apuesta segura para aquellos cuyo presupuesto no da para hacer grandes dispendios.

P Precio: 270 € I zte.es

Apple iPhone Xs/Xs Max

El incombustible

El primer iPhone inició la era smartphone, y una década después sigue siendo el dispositivo más deseado por el personal. El sistema de reconocimiento facial Face ID, su procesador A12 Bionic y un sistema operativo único hacen del Xs un móvil superlativo.

I apple.es P Desde 1.160 €