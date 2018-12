Instagram introduce notas de voz por primera vez.

La red social Instagram ha introducido por primera vez en su aplicación una función que permite a sus usuarios intercambiar notas de voz con otras personas, algo que es posible hacer a través de la sección de Instagram Direct.



La función de mensajes de voz ya se encuentra disponible en la última versión estable de Instagram, tanto en dispositivos iOS como en Android, y fue anunciada este mismo lunes por la compañía a través de su cuenta oficial de Twitter.





Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you're up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO