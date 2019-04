WhatsApp no funciona: caída de apps en España

WhatsApp no funciona: caída de apps en España JUSTIN SULLIVAN

Es posible que hayas detectado que WhatsApp no te permite enviar mensajes, audios ni imágenes. Si has pensado que se trataba de un error de tu conexión o un fallo de teléfono, es momento de descartar esa teoría. Los servidores de WhatsApp están sufriendo algún error desconocido hasta el momento que ha provocado una caída generalizada del servicio de mensajería instantánea en toda España. WhatsApp no va, pero tampoco funcionan Instagram ni Facebook, puesto que todas estas aplicaciones móviles forman parte de Facebook.

Por el momento no ha trascendido el tiempo en el que podría solucionarse este incidente, que podría afectar a miles, e incluso millones de usuarios. Según los mapas de incidencias en los que los usuarios registran el lugar y la zona donde se producen fallos con WhatsApp, en estos momentos el problema afecta a toda España y parte de Europa, pero también a otros países como Malasia.