La tecnología de las zapatillas de Rafa Nadal en Roland Garros

Las nuevas zapatillas que Rafa Nadal ha lucido en Roland Garros son realmente llamativas. Y han llamado la atención de mucha gente, que no deja de preguntarse cuánto cuestan –150 euros– y dónde se pueden comprar. Pero detrás de esas Nike Air Zoom Cage 3 "What the Rafa" –que así se llama el modelo– hay toneladas de tecnología e I+D. Tanta que uno casi no da crédito. Casi podríamos hablar de unas 'ciberzapatillas'.

Que Rafa Nadal es una superestrella lo sabe todo el mundo. Y es por ello que sus zapatillas para Roland Garros son siempre esperadas con expectación por parte de los aficionados desde aquellas Air Max Breathe Free II de 2005 con las que derrotara a Mariano Puerta para ganar su primer título en la tierra de París. De hecho Nike ha permitido poner la nomenclatura "What The..." a estas zapatillas, algo solo reservado a grandes estrellas del baloncesto, como LeBron James o Kevin Durant.

Con motivo del asalto al que podría ser su título número 12 en Roland Garros, la firma norteamericana Nike ha creado para Rafa Nadal unas zapatillas tan espectaculares como únicas. La clave es la tecnología Zoom Air, un sistema que, pese a no ser nuevo –se creó en 1995– ha ido evolucionando hasta convertirse en un icono deportivo tan versátil que se aplica a numerosas disciplinas deportivas, desde el baloncesto hasta el atletismo e incluso el skating.

Esta tecnología de amortiguación está disponible en diferentes tipos de zapatillas, y es modificada en función del deporte que se practique. Las nuevas zapatillas que Rafa Nadal lleva en Roland Garros tienen un cojín especial en la parte trasera. Esta pieza, denominada "The Hood", está construida con unas fibras especiales que permite una amortiguación distinta cada vez que Nadal realiza un impacto sobre la zapatilla. Las fibras realizan una especie de rebote muy rápido que devuelve la parte inferior a su estado original generando, según el fabricante, "una respuesta explosiva y poderosa" sobre el suelo.

Brett Holts, director senior de la división de calzado de Nike Running ha dicho sobre la tecnología Zoom Air que llevan este tipo de zapatillas, como las de Rafa Nadal de este Roland Garros, que "ofrece una serie de beneficios para una carrera más enérgica y con una mejor respuesta. Ayuda con los rebotes sobre la superficie, haciendo que los pies de los corredores suban y bajen del suelo más rápido hacia la siguiente zancada".

Esto se traduce en unos movimientos más rápidos, y en el caso de Rafa Nadal en Roland Garros, sus nuevas zapatillas le permiten una mejor amortiguación ya sea mientras realiza el salto del saque o cuando se desliza por la pista de arcilla para llegar a una bola difícil.

Otra de las innovaciones que incorporan las zapatillas que Rafa Nadal ha estrenado en Roland Garros es la cremallera del empeine que cierra por completo la parte superior y cubre los cordones. Esta evolución de la que llevaban las Zoom Flight, no es únicamente un elemento estético, sino que lo que consigue es evitar que la arcilla de la pista se introduzca en el interior de la zapatilla a través de los orificios de los cordones, lo que hace aumentar el peso de la zapatilla con el paso de las horas de partido.

Un años más, la más avanzada tecnología se ha puesto al servicio de uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Al servicio, y también al resto.