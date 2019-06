Cómo saber si alguien está 'minando' criptomonedas desde tu móvil

Los 'cryptojacking' son una variante de 'malware' que sigue siendo una de las tendencias más amenazantes y predominantes debido a su vinculación con el auge de las criptomonedas, pero existen varias maneras de detectar este tipo de intrusión en el 'smartphone'.

El concepto 'minar' monedas virtuales se refiere a destinar potencia del procesador de dispositivos como ordenadores o 'smartphones' para realizar cálculos que verifiquen las transacciones de la moneda digital. A cambio, se recibe una compensación económica en esa criptomoneda, que posteriormente es canjeable por otras divisas como euros o dólares.

Debido a las altas cifras económicas que se mueven en torno al sector de criptomonedas o criptodivisas, los cibercriminales vieron una oportunidad y se impulsó el desarrollo de 'malware' de criptominería ('cryptojacking'), como advierten desde la compañía de ciberseguridad Check Point.

Este tipo de 'malware' está oculto en el dispositivo para aprovecharse de sus recursos con el objetivo de minar criptomonedas sin que el usuario tenga conocimiento de ello. Aunque el programa funcione sin que el usuario lo sepa, hay determinados aspectos que indican que algo le está pasando al dispositivo.

Un indicador de que nuestro dispositivo está minando criptomonedas es la decaída del rendimiento; el teléfono funciona más lento y, además, se calienta más de lo normal. Esta es, según Check Point, una de las principales señales de alarma.

Otra alerta es el gasto excesivo de la batería. Debido al uso excesivo de los recursos del teléfono, la duración de la batería comienza a reducirse significativamente.

Por último, la aparición de 'apps' desconocidas también es una señal. Es muy probable ver en el teléfono alguna aplicación no conocida y que, por tanto, no se haya descargado de forma voluntaria. Suele ocurrir cuando se instala algún programa desde un sitio no oficial.

Para evitar descargar un 'malware' criptominero, Check Point recomienda utilizar sólo tiendas de aplicaciones oficiales, además de vigilar la autenticidad del programa y los comentarios de los usuarios.

Por norma general, los programas maliciosos suelen instalarse en los dispositivos móviles cuando el usuario descarga alguna aplicación desde un mercado no oficial y si esta descarga presenta problemas en el 'smartphone' o no funciona correctamente, el usuario debe eliminar la aplicación lo antes posible.

También es recomendable utilizar un antivirus para llevar a cabo un análisis del dispositivo en mayor profundidad.