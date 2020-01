La tecnología que convierte en táctil cualquier superficie

Que la tecnología avanza a pasos agigantados es algo evidente de lo que todo el mundo es consciente. Apenas hace unos años la población se comunicaba a distancia por medio del correo ordinario y las llamadas desde teléfonos fijos. A principios de 90 la población soñaba con poseer uno de esos teléfonos móviles con los que los grandes ejecutivos hablaban desde sus caros deportivos en las películas de Hollywood.



Con la entrada del siglo XXI, el uso del teléfono móvil se propagó en España y desde entonces la evolución de los terminales no ha echado el freno. Las continuas innovaciones hicieron que al cabo de unos años desaparecieran prácticamente la totalidad de las teclas de los móviles, para dar entrada a los 'smartphones', tal y como hoy los conocemos. Pero, aunque las apariencias puedan guardar similitudes la capacidad de los terminales actuales poco o nada tienen que ver con los de hace una década.





