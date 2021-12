A pesar de que no ha sido el mejor de los años, la pandemia no nos ha impedido echar un montón de risas gracias a las redes sociales. Buena prueba de ello es que el campeón del concurso de emoticonos más populares de 2021 ha resultado ser la cara que llora de risa.Según la lista publicada por el Consorcio Unicode, la organización que regula el uso de ‘emojis’ a nivel mundial, esta pletórica imagen, conocida también como ‘lágrimas de felicidad’, es la que ocupa el primer puesto en el podio.Junto al más utilizado por los usuarios, los otros 'emojis' que forman el ‘top 5’ son: el corazón rojo, sin duda, el más clásico por ser el emblema del amor universal; el pulgar hacia arriba, un estándar para responder con el símbolo de ok; el rostro que se troncha con la cara ladeada; y, en última posición, el rostro que llora de forma afligida, sin duda, uno de los más tristes de la familia de pictografías tan coloristas como caricaturescas.

El siguiente emoticono que destaca en este 'ranking' anual son las conocidas como las 'manos orando', cuyo nombre en realidad es 'manos juntas' y que la mayoría de los usuarios utilizamos para transmitir petición o señal de agradecimiento. A continuación, figura el rostro enviando un beso, la cara con corazones a su alrededor, la que tiene ojos con forma de corazón y el emoji que sonríe feliz. Según esta nueva selección, no ha habido grandes cambios entre 2021 y 2019, el primer año en el que Unicode publicó su 'top 10' de emojis más utilizados.Los expertos señalan que el 92% de la población mundial en las redes utiliza emoticonos para comunicarse e incluso, aunque todavía es pronto, vaticinan que en 2022 batirá récords el corazón en llamas y que probablemente se convertirá en el favorito, al igual que las vacunas que se incorporan al reparto.Esta curiosa lista no demuestra ninguna teoría -¿hemos sido más o menos felices? ¿nos hemos enamorado más? ¿la pandemia ha influido?-, solo refleja la tendencia que marcan las redes y además hay veces que un mismo icono puede significar varias cosas. Como dice el creador de los mismos, el diseñador japonés Shigetaka Kurita, su uso es libre: "No creo que exista un uso correcto o incorrecto del emoji".