Cada vez son más los virus y las estafas cibernéticas que rodean el mundo de la tecnología de estos tiempos. Hace apenas unos días, la entidad Caixabank alertó a todos sus clientes de una nueva y peligrosa campaña de smishing, que estaba afectando a su cartera y que podría poner en peligro la integridad de sus cuentas si no se tomaban las precauciones oportunas. Pero ésta no ha sido la única amenaza ni mucho menos. A medida que las nuevas tecnologías van ganando protagonismo en el día a día, se multiplican los hackeos a empresas, instituciones relevantes y cuentas de personas influyentes o celebrities. Son muchos los que reclaman un entorno digital más seguro. Con el avance de las tecnologías y la aparición de nuevas redes sociales, es mucho más fácil violar la privacidad y acceder a información sensible mediante un virus. Ya pasó con Whatsapp hace unos años cuando se ofrecía un año de Netflix gratis y ahora es el turno de Instagram.

Desde hace dos semanas, una nueva campaña que busca tomar el control sobre las cuentas de los usuarios ha comenzado a gestarse en Instagram. Se trata de otra peligrosa estafa de phishing. La función 'Take a Break' (Tomarse un descanso) de Instagram llega a España A través de la plataforma TikTok, el experto en tecnología Paco Web, ha advertido a sus más de 2.4 millones de seguidores sobre un nuevo virus que está circulando por la red social Instagram. Según la explicación que da el experto en su vídeo, este nuevo virus atraería la atención de los usuarios de Instagram ofreciéndoles regalos y premios a través de enlaces mandados por los propios contactos de ese usuario que han sido previamente hackeados, e incluso, dicho enlace, ya llevaría el nombre del destinatario para que vea su propio nombre y clique. En el momento de pinchar ese enlace aparece una pantalla falsa para ingresar nuevamente a la cuenta, cuando se ingresan en esta, el virus es capaz de coger toda la información del usuario y tomar control de su propia cuenta, haciendo con ella lo que quiera, enviando a su vez al resto de contactos del hackeado el enlace del virus como si lo mandara ¨un seguidor ya conocido¨. Qué hay que hacer para prevenir que nos hackeen la cuenta Tal y como recomienda el experto en antivirus, Paco Web, en caso de que llegue a aparecer este enlace, aunque te lo haya mandado un amigo, lo importante es no hacer clic y denunciarlo, porque aunque no se tenga información privada de las cuentas de Instagram, este virus seguramente podría acabar afectando a tus contactos. Información que recopila el virus de Instagram Contraseñas

Direcciones

Cuentas bancarias

Cuentas en Redes Sociales Diez trucos de Instagram que quizás no conocías Hay que recalcar que este tipo de virus no solo se pueden recibir a través de redes sociales o Internet, pues fácilmente se pueden enviar desde correos electrónicos o supuestas cuentas del banco como se ha comentado al principio del artículo. Lo malo de este virus de Instagram es que comienza a reenviarse desde tu cuenta, de tal manera que es más fácil que tus contactos caigan al pensar que es un enlace sin ningún tipo de trampa al mandárselo ¨supuestamente tú¨. Así, que después de leer esto no caigas en la trampa y cuando veas que alguien de tus amigos o conocidos te manda un enlace sin sentido por Instagram, no cliques, denuncia el mensaje y por si acaso (si eres más precavido), bloquea al usuario emisor.