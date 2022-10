El correo electrónico lo utilizamos a diario para una infinidad de cosas: mandar mails en el trabajo, crear una agenda de contactos, almacenar documentos importantes... Pero también para guardar las contraseñas de nuestras cuentas de diferentes programas, aplicaciones y demás, donde incluso podemos tener registrados nuestros datos bancarios. Por este motivo, uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes es acceder a la cuenta de Gmail de sus víctimas con la finalidad de robar todos estos datos.

Bien porque hayan evidencias que te hayan hecho sospechar de que alguien se haya metido en tu correo electrónico, o bien porque después de leer esta noticia hayas decidido ser precavido y comprobar si has sido víctima de un ciberataque, aquí te damos todas las herramientas para que averigües si se han metido en tu cuenta de Gmail. A continuación te explicamos todos los pasos a seguir.

Lo primero que debes hacer es meterte en tu cuenta de Gmail con un ordenador, smartphone o tablet. Una vez dentro, verás que arriba a mano derecha encontrarás el logo de tu cuenta. Si accedes, te aparecerá la opción de "Gestionar tu cuenta de Google". A continuación, pincha en "Seguridad". En la página a la que te envíe debes meterte en el apartado "Tus dispositivos" y clicar en "Gestionar todos tus dispositivos". Ahí ya te dirigirá a una página en la que podrás consultar todos los inicios de sesión que has hecho (o han hecho) en tu cuenta durante los últimos 28 días. Aparece la fecha y hora de los últimos inicios de sesión, desde qué navegador y qué dirección IP se han hecho, y además el sistema operativo utilizado para ello.

Puede que te hayas quedado tranquilo al comprobar que nadie ha entrado en tu cuenta de correo electrónico. No obstante, si no has tenido esta suerte y has observado algún dato que te de entender que has podido ser víctima de un ciberataque, lo primero que debes hacer es cambiar tu contraseña de correo. Además, Gmail te da la opción de avisar de que no has sido tú quien ha realizado ese inicio de sesión en esa misma página. También te recomendamos que cambies las contraseñas de todos los programas y aplicaciones que estuvieran vinculadas a esa cuenta de Gmail y que no utilices siempre la misma contraseña, ya que eso te hace mucho más vulnerable frente a los hackers.