"El poder para el pueblo". Este es el eslogan que Elon Musk ha ido repitiendo tras verse forzado a comprar Twitter por 41.000 millones de dólares. El magnate tecnológico quiere dar una vuelta a la red social y en los últimos días ha anunciado una serie de medidas que alterarán la forma en que los usuarios la utilizan. Unos cambios que no siempre se ciñen a su consigna publicitaria.

El principal cambio –y también el más controvertido– introducido por Musk es el plan de pago. Este servicio de suscripción, conocido como Twitter Blue, empezará a implementarse el próximo miércoles. Los usuarios que abonen 7,99 euros al mes tendrán acceso a distintas ventajas, siendo el logo azul de verificación de la cuenta la más destacada. Esos usuarios premium también recibirán menos anuncios y podrán publicar vídeos y audios más largos de lo habitual.

Hasta ahora la marca de verificación ha permitido identificar a perfiles públicos como políticos, empresas, celebridades o periodistas. Con la introducción de esos cambios, Musk abrirá la puerta a que todos los usuarios que paguen puedan tener ese signo distintivo sin que se contraste su identidad. Las personalidades públicas tendrán también una etiqueta para distinguirlos de los otros usuarios. Eso ha despertado críticas por el impacto que pueda tener en el debate público, motivo que ha forzado a Twitter a postergar su aplicación para el miércoles, después de las elecciones legislativas que celebra Estados Unidos.

Penalizar a quienes no paguen

¿Significa eso que ahora tendrás que pagar por usar Twitter? No, podrás seguir en la red social de forma gratuita. Sin embargo, tu experiencia de navegación y los contenidos que tuitees se verán penalizados. El pasado martes Musk confirmó que los algoritmos de Twitter amplificarán los mensajes, menciones, respuestas y búsquedas de los usuarios que paguen, priorizándolos por encima de los mensajes de aquellos que no quieran pagar ocho mensuales.

Al final resulta que “Poder para el pueblo” y “libertad de expresión” significaban “Si no pagas nadie va a ver tus putos tweets de mierda, así que estarás en manos de los que tienen dinero”. https://t.co/uWxVWLI8qV — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 7 de noviembre de 2022

Esta función hará que lo primero que veas cada vez que entres en el 'feed' de Twitter sean contenidos de usuarios de pago. Para los usuarios no verificados, "tendrás que desplazarte muy lejos para verlos", señaló Musk. A la práctica, esto significa que si tus amigos no pagan mensualmente te será más difícil ver lo que comparten.

Irónicamente, en mayo Musk pedía a los usuarios de la plataforma cambiar el 'feed' de Twitter a un orden cronológico, asegurando que "estás siendo manipulado por un algoritmo en formas que no comprendes". Ahora seguirá explotando ese algoritmo, pero para amplificar a los usuarios que pasen por caja.

¿Qué contenido está prohibido?

Durante años, Musk ha criticado que Twitter modere contenido de odio, asegurando que la plataforma debería permitir todo tipo de mensajes polémicos amparados por una concepción maximalista de la libertad de expresión. En abril, cuando firmó el acuerdo para adquirir la plataforma, el hombre más rico del mundo prometió que la convertiría en un paraíso para la libertad de expresión.

Sin embargo, esas promesas han durado poco. Y no solo por el hecho que quienes paguen podrán ser más relevantes en la red. Tras adquirir la plataforma, Musk ha prometido mantener esas políticas de moderación de contenido que antes criticaba. "¡Obviamente, Twitter no puede convertirse en un infierno de todos contra todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias", explicó el pasado 27 de octubre en un mensaje dirigido a intentar retener y seducir a los anunciantes. De Reddit a 4chan, las plataformas que han intentado no moderar el contenido que ahí se publica han terminado rectificando o condenadas a la marginalidad.

Este lunes, la compañía ha compartido en una publicación sus normas, en las que se especifica que "para servir a la conversación pública" prohibirá los mensajes que inciten o glorifiquen la violencia, el terrorismo, la explotación sexual de menores, el acoso (también mediante la publicación de información privada de las víctimas), las conductas de odio en base a la raza, género, orientación sexual o religión, entre otros casos.

Suplantación de identidad

Twitter también endurecerá sus medidas respecto a la suplantación de identidad. Si hasta ahora la plataforma mandaba un primer mensaje de advertencia, ahora suspenderá permanentemente a cualquier cuenta que use el nombre de otra persona sin especificar que se trata de una parodia. Los usuarios que tengan su cuenta verificada perderán esa marca azul si cambian su nombre por el de otra persona, aunque sea a modo de broma. Irónicamente, el 28 de octubre tuiteaba: "La comedia es ahora legal en Twitter".