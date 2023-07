Meta anunció este martes que abrirá el acceso a su inteligencia artificial (IA) a creadores de todo el mundo. El gigante de las redes sociales, propietario de Facebook e Instagram, explicó que el código de su tecnología estará disponible para que empresas e investigadores lo usen para crear nuevos productos.

La decisión de la compañía liderada por Mark Zuckerberg choca con la seguida hasta ahora por otros pesos pesados del sector tecnológico, inmersos en una carrera para dominar el mercado de la IA. Tanto Microsoft con ChatGPT como Google con Bard han optado por mantener el control sobre sus innovaciones. Meta, en cambio, ha decidio que el modelo de lenguaje avanzado LLaMa 2, un complejo y avanzado algoritmo entrenado con millones de datos extraídos de internet, sea de código libre. Eso significa que empresas, investigadores y otros actores podrán acceder a las entrañas de esa potente tecnología, usarla de forma gratuita o modificarla para crear productos nuevos.

Con este enfoque, poco habitual, Meta cede el control de su herramienta para que otras empresas lo aprovechen para impulsar su negocio, medida que podría estimular la competencia y un mayor uso de la IA. "El código abierto impulsa la innovación porque permite que muchos más desarrolladores construyan con nuevas tecnologías", señaló Zuckerberg en una publicación en Facebook. "También mejora la seguridad y la protección, porque cuando el software es abierto, más gente puede examinarlo para identificar y solucionar posibles problemas".

El gesto de Zuckerberg, claro está, es estratégico, pues así posiciona su compañía en un mercado en el que hasta ahora rivales como Microsoft y Google han despuntado más. A diferencia de estas, Meta no tiene un negocio de servicios en la nube que le permita integrar la IA a sus servicios y cobrar por ellos. Microsoft sí distribuirá LLaMa 2 a través de su nube, según anunció ayer su consejero delegado Satya Nadella.

El riesgo del código abierto

La decisión de hacer que Lama 2 sea de código abierto no está exenta de riesgos, pues también abre la puerta a que delincuentes y actores malintencionados puedan servirse de esta herramienta para causar daños, como por ejemplo creando imágenes artificiales de pornografía infantil o acelerando la desinformación. Ese peligro es el que ha llevado a Google y a OpenAI, creadora de ChatGPT, a optar por otra vía menos transparente.

Meta confía en que los usuarios de su IA no la exploten con fines perjudiciales. Es por eso que les pide que se comprometan a no utilizarlo para promover el terrorismo, crear material de abuso sexual infantil, lanzar ciberataques o discriminar a las personas, como ya ha sucedido con otras herramientas. Sin embargo, no se han adoptado medidas de control para que eso no suceda. "La decisión de Meta de distribuir LLaMA de una manera tan desenfrenada y permisiva plantea cuestiones importantes y complicadas sobre cuándo y cómo es apropiado liberar abiertamente sofisticados modelos de IA", escribieron dos senadores estadounidenses en una carta que mandaron a Zuckerberg en junio.