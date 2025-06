Lanzamientos de videojuegos de la semana: llega Switch 2 con importantes novedades y muchas reediciones

Cuando apenas estamos terminando de digerir los últimos lanzamientos de mayo, ya tenemos preparada la tanda de juegos que llegarán esta semana, del 2 al 6 de junio. Una lista variada, como siempre, con títulos para Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y móviles.

Esta vez, además, se produce el lanzamiento internacional de Nintendo Switch 2, que aterriza con una buena colección de estrenos el miércoles 5. Entre ellos aparecen nombres conocidos como ‘Mario Kart World’, ‘Cyberpunk 2077: Ultimate Edition’, ‘Split Fiction’ o ‘Hogwarts Legacy’, junto a un puñado de reediciones y remasterizaciones. A continuación, te dejamos la lista completa con fechas y plataformas.

2 de junio

'Post-Apo Builder' (PC)

'The Karters 2: Turbo Charged' (PC)

'POPUCOM' (PC)

3 de junio

'Rise of Industry 2' (PC, PS5, Xbox Series)

'Moduwar' (PC)

'Dagger Directive' (PC)

'Brawl To The West' (PC)

5 de junio

'Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster' (Switch 2)

'Cyberpunk 2077: Ultimate Edition' (Switch 2)

El éxito de CD Projekt RED también se apunta al catálogo de Switch 2, y lo hace con todo el contenido, incluido el juego base, sus expansiones y algunos elementos específicos para la nueva consola de Nintendo. Aunque visualmente se han hecho concesiones, la experiencia completa llega con una Night City adaptada al modo portátil y controles optimizados. Poco más se puede pedir.

'DELTARUNE' (PC, Switch 2)

'Fast Fusion' (Switch 2)

'HITMAN World of Assassination – Signature Edition' (Switch 2)

'Hogwarts Legacy' (Switch 2)

'Kunitsu-Gami: Path of the Goddess' (Switch 2)

'Mario Kart World' (Switch 2)

La saga de carreras más conocida de la casa japonesa propone una pequeña revolución con 'Mario Kart World', exclusivo para Switch 2. Por primera vez, los circuitos están interconectados en un mundo abierto, permitiendo a sus jugadores explorar libremente entre carreras. El formato también introduce el modo 'Knockout Tour', donde 24 corredores compiten en una carrera de eliminación con puntos de control intermedios. Además, se añaden nuevas mecánicas como conducción todoterreno, carreras acuáticas y acrobacias en paredes, mientras el modo 'Free Roam' permitirá descubrir secretos y completar misiones.

'Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition' (PS5, Switch 2)

'Puyo Puyo Tetris 2S' (Switch 2)

'Rune Factory: Guardians of Azuma' (PC, Switch, Switch 2)

'Sonic X Shadow Generations' (Switch 2)

'Split Fiction' (Switch 2)

De los creadores de ‘It Takes Two’, también llega a la nueva consola esta aventura de éxito cooperativa que combina ciencia ficción y fantasía. Los jugadores controlan a Mio y Zoe, dos autoras atrapadas en sus propias historias debido a una máquina diseñada para robar ideas creativas. A través de niveles que cambian constantemente de mecánicas y ambientaciones, desde montar dragones hasta enfrentarse a ninjas cibernéticos, ambos personajes deben colaborar para escapar.

'Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition' (Switch 2)

'Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars' (Switch 2)

'Survival Kids' (Switch 2)

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition' (Switch 2)

El éxito de mundo abierto regresa optimizado para la nueva consola de Nintendo. Esta edición ofrece revisiones en resolución, tasa de fotogramas y soporte para HDR. Los tiempos de carga se han reducido notablemente y, además, se incluye una ranura adicional de guardado. Cabe destacar que esta edición no incluye los contenidos descargables del Expansion Pass, que deben adquirirse por separado. Si además ya posees el juego en su versión original, Nintendo ofrece un paquete de actualización.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom –Switch 2 Edition' (Switch 2)

'Tour de France 2025' (PC, PS5, Xbox Series)

'Yakuza 0 Director’s Cut' (Switch 2)

'Parallel Experiment' (PC)

6 de junio

'Dragon is Dead' (PC)

'Zenless Zone Zero' (Xbox Series)

La llegada de Switch 2

La llegada de un nuevo sistema suele ir acompañado de un potente catálogo de salida con mucho nombre conocido, reediciones para estrenar consola y un buen puñado de títulos. La lista está ahí. Ahora es cosa tuya decidir a cuáles de ellos les darás una oportunidad de inicio.