Honor of Kings: el MOBA más jugado del mundo recibe su mayor actualización

Queridos lectores, ‘Honor of Kings’, prepara una de sus mayores transformaciones desde su lanzamiento. De hecho, a partir del 24 de junio, pasa a llamarse oficialmente ‘Honor of Kings Plus’ y para justificarlo estrena una batería de novedades tan potentes como para redefinir la experiencia de millones de jugadores. Antes de entrar en materia, tan solo hay que apuntar que todo el contenido de esta actualización será gratuito y responde (según el propio estudio), a los comentarios directos de la comunidad.

El primer avatar jugable y personalizable

“Flowborn” es el nombre del primer protagonista de esta nueva etapa dentro de ‘Honor of Kings Plus’, un héroe inédito que funcionará como avatar personal dentro del juego. Por primera vez en un MOBA, tendrás la opción de crear tu propio personaje a través de atuendos, seleccionando tu tono de piel o aplicando un peinado personalizado.

Se lanzará inicialmente como Tirador (24 de junio), y en julio llegarán las versiones Tanque y Mago, pero además de personalización, introduce un sistema de combate adaptativo con armas y habilidades que pueden modificarse en tiempo real durante la partida, abriendo posibilidades en cada enfrentamiento.

Honor of Kings

Reconocimiento individual y sistema de recompensas

Siguiendo el rastro de las novedades, rápidamente surge un nuevo sistema de reconocimiento individual. A nivel práctico, esto significa que ahora podrás ganar estrellas y recompensas por el rendimiento personal, incluso si tu equipo no logra la victoria. Las acciones destacadas, como destruir estructuras en solitario o conseguir puntuaciones altas, serán reconocidas con estrellas adicionales y clasificaciones especiales. La intención es que la habilidad de cada jugador tenga un reflejo más fiel a su progreso. El sistema de calificaciones será más transparente, con bonificaciones claras asociadas a cada nivel y una nueva gestión de los puntos obtenidos durante la partida.

Comunicación global mejorada

Con ‘Honor of Kings Plus’, TiMi Studio Group también propone algunas reglas nuevas para el campo de batalla. La actualización implementa ajustes importantes para mejorar el ritmo de juego y la experiencia general cambiando los tiempos de aparición y atributos de súbditos y criaturas, modificando el equilibrio de las líneas y actualizando el sistema de escudos de torretas. También se mantiene la habilidad Teletransporte como opción permanente. Con todos estos cambios se pretende reducir la tasa de partidas desequilibradas y ofrecer una experiencia más justa en todos los niveles.

Nuevo pase y más eventos gratuitos

El tradicional Pase de Honor se renueva con un sistema de misiones simplificado y recompensas más directas. Además, todos los jugadores que actualicen el programa durante el primer mes recibirán gratis un Pase Élite, con premios inmediatos y aspectos exclusivos. En la misma línea se han anunciado eventos temporales de recompensas gratuitas y entre el 28 y el 30 de junio se podrá utilizar gratis cualquier aspecto del juego.

Con este despliegue de novedades, el formato pretende mantener su posición como el MOBA más jugado a nivel mundial, con más de 200 millones de usuarios registrados y picos de 100 millones diarios. Su propuesta se centra en partidas gratuitas donde la estrategia prima sobre el gasto, y un ecosistema de eSports que sigue creciendo año tras año. En lo que se refiere al asunto que veníamos tratando, la actualización llega el 24 de junio a móviles.