Inteligencia Artificial
Musk dice que lanzará Grok 5 este año y que su versión actual es mejor que GPT-5 de OpenAI
El propietario de la red social X y de Tesla fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero luego se separó de la compañía
El magnate Elon Musk dijo este jueves que su empresa de inteligencia artificial (IA) XAI lanzará Grok 5, un vanguardista modelo de IA multimodal, a finales de este año y que la versión actual de ese chatbot es mejor que el nuevo modelo avanzado GPT-5 presentado hoy por OpenAI.
El propietario de la red social X y de Tesla escribió hoy que "Grok 4 Heavy (G4H) era más inteligente hace dos semanas de lo que ahora es GPT5, y que G4H ya es mucho mejor" en respuesta a un usuario que comparaba las capacidades de los modelos.
"Grok 5 saldrá antes del final de este año y será devastadoramente bueno", comentó en otro mensaje sobre el chatbot disponible en X y que se caracteriza por dar respuestas utilizando un toque de humor e incorrección política, lo cual ha levantado muchas polémicas.
OpenAI lanzó hoy el esperado modelo GPT-5 de manera gratuita y progresiva para todos los usuarios del chatbot ChatGPT y su máximo ejecutivo, Sam Altman, lo comparó con "un equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted".
Musk fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero luego se separó de la compañía y desde que lanzaron con gran éxito ChatGPT ha dicho en varias ocasiones que OpenAI lleva la IA a direcciones peligrosas para el futuro de la humanidad.
- Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
- Ruido, ruido y más ruido en la mascletà más potente de la historia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- La diputación va a la guerra con los bomberos en huelga: 'Cobraron hasta 43.000 € en horas extras con la dana
- La diputación da a sus funcionarios préstamos sin intereses de 20.000 euros para vivienda