Un juez permite a Google mantener Chrome, pero le prohíbe firmar contratos de exclusividad

El logo de la app de Google Chrome en un teléfono móvil.

El logo de la app de Google Chrome en un teléfono móvil. / EP

EFE

Nueva York

Un juez federal falló este martes que la compañía Google puede conservar su popular buscador Chrome, pero le prohibió firmar contratos de exclusividad que obliguen a un usuario a utilizar ese navegador, al tiempo que le ordena compartir los datos obtenidos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. había solicitado la desvinculación de Google y Chrome, entre otras medidas para limitar los efectos monopolísticos de su asociación, pero el juez Amit Mehta no llegó tan lejos en su fallo.

Como reacción, las acciones de Alphabet -empresa matriz de Google- se disparaban un 6% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

