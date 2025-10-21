¿Cuáles son las normas de TikTok para no ser vetado como Rosalía?

Para Rosalía, TikTok es un instrumento más con el que hacer música. Pocas artistas han demostrado ser tan astutas, ingeniosas y ágiles como la catalana con su uso de la popular plataforma de vídeo como herramienta de promoción y hype. Tras deslumbrar al mundo en 2018 con 'El mal querer', presentó su tercer trabajo, 'Motomami', en un aplaudido e innovador directo en formato vertical adaptado a la era de los smartphones y no apto para personas con vértigo.

Este lunes, la polifacética cantante volvió a demostrar su destreza en el manejo de TikTok. Vestida de blanco celestial y virginal, Rosalía se grabó pilotando un coche y fumando mientras ponía rumbo al lanzamiento de su esperado cuarto álbum, 'Lux'. Todo iba sobre ruedas. Hasta que se cortó la señal. Fue entonces cuando Rosalía y su equipo retomaron el evento a través de Instagram en un directo plagado de cortes. Durante una hora y media, logró retener enganchados a la pantalla a miles de espectadores, muchos de ellos concentrados en la meta física de la de Sant Esteve Sesrovires, en la Plaza del Callo de Madrid.

La interrupción de su emisión ha despertado todo tipo de rumores. ¿Fue Rosalía cancelada por TikTok o se trató de una estrategia calculada? Los mensajes que aparecieron en las pantallas de sus seguidores apuntan a que el directo fue cortado por "infringir las normas de comunidad". ¿De qué se trata?

"Infracción de las normas de comunidad"

TikTok cuenta con una serie de políticas de moderación de contenido que fijan límites para sus usuarios. Por ejemplo, está prohibido compartir vídeos en los que se muestre un comportamiento delictivo o discursos de odio. No es el caso de Rosalía.

Aunque la plataforma no ha especificado a qué se debió el corte, en sus normas de comunidad aparecen algunos casos de veto que podrían aplicarse al momento en el que el evento de la catalana se fundió a negro. Así, se prohíben los retos y actividades peligrosas "que puedan ocasionar daño físico" y que puedan ser "propensas a ser imitadas", como la acción de retransmitir un directo mientras se conduce de forma temeraria, así como la exposición y promoción de los "bienes y servicios más perjudiciales" para la salud, como sería el acto de fumar. El tratamiento de este tipo de contenido mediante live puede darse si se cuenta con una autorización previa que "cumple con los estándares" de TikTok.