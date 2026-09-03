Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestaciones Ceuta ValenciaHomicidio bebéTiempo en Valencia hoyRon Gourlay directoMinisterio de TransportesCalendario escolar Comunitat ValencianaDavid Broncano
instagramlinkedin

Problemas con la IA

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España

Los servicios de inteligencia artificial más populares han sufrido una interrupción generalizada sin causa aparente, afectando a usuarios en España y otros lugares

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España.

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España. / ShutterStock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Los servicios de inteligencia artificial ChatGPT, Claude y Grok han dejado de estar disponibles de manera simultánea en la tarde de este jueves por causas que se desconocen y que han provocado una caída generalizada que también afecta a España.

El servicio Down Detector, que monitoriza la caída de servicio de internet, ha informado de problemas en tres de los 'chatbots' más populares, que han comenzado esta tarde, hacia las 15:00 horas (España peninsular). Los usuarios reportan problemas que impiden usar tanto el sitio web como la aplicación móvil.

Noticias relacionadas

Los portales de estado de los tres servicios informan de errores frecuentes en las solicitudes, queya están investigando y trabajando en una corrección. En el caso de Claude, se indica que afecta a Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6, mientras que OpenAI señala que se han visto afectados ChatGPT y Codex. SpaceXAI, responsable de Grok, también ha confirmado la interrupción de servicio.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
  2. Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
  3. La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
  4. Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
  5. Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
  6. Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
  7. Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
  8. La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

Hallan los restos óseos de una bebé dentro de una casa en Tarragona

El escudo de Turís ya luce en el monasterio del Puig

El escudo de Turís ya luce en el monasterio del Puig

Ontinyent pone a punto los centros educativos para el inicio del curso escolar 2026/27

Ontinyent pone a punto los centros educativos para el inicio del curso escolar 2026/27

El Consell se desmarca de Ayuso: irá a la reunión con Hacienda aunque dirá 'no' a la financiación

El Consell se desmarca de Ayuso: irá a la reunión con Hacienda aunque dirá 'no' a la financiación

El Costera Rock celebra el 25 aniversario dentro de las fiestas del Camí dels Carros de Ontinyent

El Costera Rock celebra el 25 aniversario dentro de las fiestas del Camí dels Carros de Ontinyent

Cuenta atrás para el inicio del curso 2026-2027 en las Escoles Infantils Municipals de Gandia con 383 niños y niñas matriculados

Cuenta atrás para el inicio del curso 2026-2027 en las Escoles Infantils Municipals de Gandia con 383 niños y niñas matriculados

Rezo con respuesta por un diputado valenciano

Rezo con respuesta por un diputado valenciano

El PP denuncia “cinco años de parálisis y mala gestión” en Sagunt con un consultorio

El PP denuncia “cinco años de parálisis y mala gestión” en Sagunt con un consultorio
Tracking Pixel Contents