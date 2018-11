'Overwatch' se podrá descargar gratis hasta el 27 de noviembre

Si tienes curiosidad por probar 'Overwatch' pero todavía no has tenido la oportunidad de poner la mano encima al popular juego de disparos, te alegrará saber que Blizzard Entertainment ha anunciado un nuevo período de prueba gratuito para el título. La versión de prueba estará disponible para PC, PS4 y Xbox One del 20 al 27 de noviembre y permite acceso a todo el contenido: puedes probar libremente los 29 héroes (incluida Ashe, el personaje recientemente incorporado), los 19 mapas, y cada uno de los modos de juego publicados hasta la fecha. El progreso obtenido durante este periodo se podrá transferir a la edición completa, en caso que decidas comprarlo más tarde.

Como es habitual, para jugar, los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One necesitarán una suscripción a PlayStation Plus y Xbox Live Gold respectivamente. Los jugadores de PC, por otro lado, simplemente necesitan usar una cuenta de Blizzard y descargar la aplicación gratuita. Recordar que, además de presentar a Ashe, el último parche del juego ha servido para equilibrar las características de diferentes personajes. Si estas interesado en probar el juego, tampoco está de más saber que la precarga para este periodo de juego gratuito ya está disponible en PlayStation 4 y Xbox One. De modo que puedes comenzar a descargar el cliente para no perder tiempo en la preparación del contenido.

