'Fear the Wolves' anuncia un periodo de juego gratuito para PC

´Fear the Wolves´, gratis hasta el 12 de febrero.

Tras su debut en Early Access, la versión completa de 'Fear the Wolves' ya está disponible en PC. El equipo de desarrollo, Vostok Games, ha trabajado en diferentes aspectos del juego y ha incorporado más contenido a su Battle Royale. Con el último parche, la fórmula añade artefactos, objetos que te darán nuevos poderes. Además, incluye los Wolf Matriarch y Anomalous Lockdowns, elementos que permiten controlar lobos o ver a los enemigos a través de las paredes.

Además, se ha anunciado un periodo de juego gratuito para que los interesados en la obra puedan jugarla antes de hacerse con una copia. En concreto, la empresa permitirá una semana gratis de juego. La promoción ya está disponible en su página de Steam y es tan sencillo como iniciar sesión y descargar la versión del juego hasta el 12 de febrero.

Recuerda que 'Fear the Wolves' se presenta como un Battle Royale ambientado en las tierras desgarradas por la radiación de Chernobyl. Los jugadores tendrán que lidiar con otros usuarios y con adversas condiciones climáticas, animales mutantes y una serie de amenazas ambientales. También presenta más de 20 armas con docenas de accesorios que varían en efectividad, rango y uso, incluyendo armas cuerpo a cuerpo para el combate a corta distancia. El objetivo del jugador es sobrevivir y escapar en un helicóptero que solo tiene plaza para 1 jugador. 'Fear the Wolves' ya está disponible en PC y se espera que debute posteriormente para PlayStation 4 y Xbox One.

