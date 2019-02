Así es la nueva actualización de 'Fortnite'

Parece que la actualización 7.40 de 'Fortnite' finalmente llegará al rey de los Battle Royale muy pronto, ya que Nick Chester, gerente de relaciones públicas en Epic Games, ha confirmado oficialmente a través de una entrada en Twitter que el parche estará este 13 de febrero de 2019.

Sin embargo, la hora del lanzamiento de la actualización no se ha confirmado, pero de acuerdo con el último parche, debería ser aproximadamente sobre las 14:00h en España. La nueva versión incorpora varias novedades, incluida la introducción del Rifle de infantería y la cantidad habitual de trajes, equipos y mejoras estéticas, que Epic Games presentará con todo detalle durante las próximas horas.

La desarrolladora ya había sugerido algunos cambios en el juego, incluido el hecho de que el avión ya no podrá estrellarse en las estructuras, la reducción daños a las estructuras causados por el cañón de mano de 150 a 100, una disminución en el retraso de la construcción acelerada de 0,15 a 0,05 segundos, un incremento en el tiempo de recarga del lanzador de cohetes de 2.52 a 3.24 segundos y la posibilidad de ponerse en posición de cuclillas durante el modo de modificación. También te recordamos, que, mientras esperas para descubrir todas las características de la actualización, está en curso el evento del Día de San Valentín, Share the Love (Amor para todos), que no se clausurará hasta el 27 de febrero.

