Regalos para 'gamers' con los que triunfar este San Valentín

Si la vida te ha castigado con una pareja enamorada de los videojuegos, los campeonatos gaming y la cultura tecnológica que se ha creado en la órbita de esta popular forma de entretenimiento, y además, a estas alturas de febrero, no tienes ni la menor idea de que regalar, por donde tirar, o peor: tienes alguna noción, pero no te decides entre las cientos de atractivas opciones que expone el mercado, no deberías pasar por alto la recopilación de nuestros regalos preferidos para el Día de los Enamorados.

San Valentín es el día más romántico del año, aunque puede convertirse en una pesadilla para aquellas personas que no lo tienen tan claro a la hora de hacer regalos. Lo primero es mantener la calma. Estamos de acuerdo que acertar con un o una gamer es una tarea difícil, pero tenemos buenas noticias. Toma lápiz y papel o apunta estos consejos en un bloc de notas de Windows, porque si sigues nuestras indicaciones, te garantizamos un San Valentín inolvidable para 2019.



Ratón Razer Basilisk

Esta chulada de Razer se incluye en la nueva línea de productos Quartz para San Valentín. La gama de periféricos en color rosa se lanzó al mercado en 2018 con un humilde conjunto de 4 periféricos para escoger. Fue el comienzo del "fenómeno rosa". Equipado con características como el gatillo multifunción extraíble y una rueda scroll con distintos niveles de Resistencia, el Basilisk ofrece una amplia y dinámica gama de opciones para aumentar el rendimiento en juegos.

Alfombrilla Razer Goliathus Extended Chroma

Tampoco podíamos dejar pasar esta mega alfombrilla de la misma serie del fabricante californiano. Potenciada por la tecnología de iluminación la marca, se encuentra preparada para iluminar el camino a la victoria con un amplio espectro de colores. Es increíble ver cómo se iluminan los juegos con colores vivos a medida que te desplazas por su superficie.



HP OMEN 15 Portátil Gaming

El último portátil OMEN 15 es más potente que nunca y ofrece un rendimiento de juego excelente. Ideal para los gamers que buscan un ordenador versátil para su día a día tanto para trabajar o estudiar, como para sacarle el máximo rendimiento con los últimos juegos. Cuenta con una pantalla IPS 15,6 pulgadas 1.920 x 1.080, G-Sync, 120 Hz, un tamaño de 38x27x2,48 cm y 2,6 kg de peso, que esconden un procesador Intel Core i7-7700HQ y una GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) Max-Q con 16 GB DDR4 (2400 MHz) y una batería de 70 Wh.



LG Tone Active HBS-A100

Porque no todo es jugar desde el sofá y para aquellas parejas que se motivan mutuamente para apagar la pantalla y salir de casa, para a correr o ir al gimnasio, necesitas un LG Tone Active HBS-A100, unos auriculares ideales para ejercitarse regularmente. Resistentes al agua y al sudor, con un diseño ligero y ergonómico que se ajusta al cuello, podrás escuchar música o mantener una conversación con tu pareja sin la preocupación de perder tus auriculares, aunque también puedes comunicarte con tus compañeros de juego en ordenador y consolas.



Garmin Forerunner 235

En la misma línea: la de intentar hacer algo de deporte, siempre es bien recibido un reloj con pulsómetro unisex para la muñeca con el podemos tener control sobre nuestros juegos a través de aplicaciones. El Forerunner 235 de Garmin, además de un bonito diseño incorpora un pulsómetro integrado a la muñeca. Añade la función de monitor de actividad para controlar pasos diarios, calorías, distancia y sueño. Además, se puede personalizar, añadiendo pantallas de reloj, widget, aplicaciones o campos de datos adicionales. Aguanta hasta 12 semanas en modo reloj y 11 horas con GPS



OnePlus 6T

La guinda de este pastel de San Valentín la pone un Smartphone pensado por y para los gamers. En realidad, puedes optar por dos opciones: OnePlus 5T y OnePlus 6T, terminales que rápidamente se han abierto un hueco entre público y crítica. Ten en cuenta que el nuevo OnePlus 6T, mejora el diseño y perfecciona algunas características. Este último, tiene un tamaño de 157,5 x 74,8 x 8,2 mm, con un peso de 185 gramos. La pantalla tiene un nuevo tipo de muesca, que solo enmarca la cámara frontal y el sensor de huellas dactilares también se encuentra en la pantalla AMOLED de 6,41 pulgadas con 2340x1080 píxeles de resolución, relación de aspecto de 19.5: 9 y Gorilla Glass 6. OnePlus 6T se impulsa por un procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 845 que opera a una frecuencia máxima de 2.8GHz, flanqueado por un Adreno 630 y 6/8GB GPU de memoria RAM LPDDR4X. Está configuración garantiza un excelente rendimiento en juegos y al menos, un año de amor incondicional.

Más información en elsotanoperdido.com