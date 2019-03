'Dead or Alive 6' debuta en España con un frenético tráiler

La sexta entrega numerada de la franquicia 'Dead Or Alive' debuta en nuestro país con un frenético tráiler de lanzamiento en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. La obra cuenta con cantidad de luchadores involucrados, incluyendo a Helena Douglas. Otros personajes destacados son el decimoctavo maestro del clan Mugen Tenshin, Hayate y los anteriores ganadores del torneo (DOA); Kasumi del clan Mugen Tenshin, el Ninja, Ryu Hayabusa, el anfitrión, Zack y el reciente ganador del torneo, Jann Lee. Se estrenan nuevas localizaciones en interactivos escenarios para albergar las partidas, entre los que se incluye desde un ataque de un kraken gigante hasta pterodáctilos o el Coliseo DOA, completado con tres estatuas que exhiben las famosas posturas de lucha, y The Throwdown, un callejón donde pueden celebrarse peleas sin filtro.

"Estoy increíblemente orgulloso del trabajo y esfuerzo llevado a cabo por Team Ninja en este juego", ha afirmado Yohei Shimbori, productor y director del juego. "Como seguidor del juego de lucha, espero sinceramente que los jugadores de todo el mundo disfruten compitiendo tanto como yo lo hago"

Además, se han desvelado detalles acerca del Pase de Temporada 1. El contenido descargable ya se encuentra disponible e incluye dos nuevos luchadores procedentes de 'The King of Fighters XIV', entre los que se incluye Mai Shiranui y un personaje que todavía no se ha anunciado – así como 62 nuevas vestimentas: DOA6 Happy Wedding Costumes Vol. 1 y 2, el conjunto de nuevas vestimentas DOA6 New Costumes Vol. 1 y 2, y trajes de personajes adicionales para los dos luchadores de SNK. Entre las bonificaciones del pase de temporada se encontrarán las nuevas vestimentas de NiCO y Nyotengu. Hay que apuntar que todos los contenidos estarán disponibles entre los meses de marzo y junio de 2019. Te dejamos con el tráiler de lanzamiento.

