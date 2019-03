'Kingdom Hearts The Story So Far': primeros detalles del recopilatorio más bruto de la serie

´Kingdom Hearts The Story So Far´ llegará el 29 de marzo.

´Kingdom Hearts The Story So Far´ llegará el 29 de marzo.

Prácticamente por sorpresa, mientras todavía estamos saboreando la última entrega de la franquicia, Square Enix y Disney han anunciado que 'Kingdom Hearts The Story So Far' estará disponible en Europa a partir del 29 de marzo de 2019 y reunirá nueve capítulos de la serie en una colección.

En 'Kingdom Hearts The Story So Far' podremos volver a vivir las aventuras de Sora, Donald, Goofy y sus amigos mientras intentan detener las hordas de sincorazón que amenazan el universo. El recopilatorio incluye:



Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX:

Kingdom Hearts Final MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (escenas remasterizadas en alta definición)

Kingdom Hearts II Final MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (escenas remasterizadas en alta definición)

Kingdom Hearts HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

Kingdom Hearts ? Back Cover (vídeo)

Recordar que 'Kingdom Hearts –The Story So Far' estará disponible en formato físico para PlayStation 4.

Más información en elsotanoperdido.com