'Shadow of the Tomb Raider': llega el nuevo contenido descargable

Llega la expansión de ´Shadow of the Tomb Raider´:

Cumpliendo con lo prometido, Square Enix ha publicado "El Corazón de la Serpiente", el nuevo DLC para 'Shadow of the Tomb Raider'. La expansión nos permite volver al mundo del juego para superar el Reto del exterminador e intentar salvar las vidas de los rebeldes más leales. En esta ocasión, Lara deberá infiltrarse en una fortaleza enemiga para organizar una fuga y enfrentarse a la malvada secta de Kukulkán. También tendrá que completar el Reto del exterminador y mantenerse a flote sobre unos implacables rápidos para conseguir el poder del dios serpiente.

Quienes superen el desafío recibirán a cambio la habilidad Recompensa divina, que hace que consigas más oro al saquear a los enemigos. El paquete también incluye el atuendo Escamas de dragón, que reduce el daño por fuego, evita los tropiezos y aumenta la recuperación de salud. Por último, los jugadores recibirán el arco Azote de serpiente, que inflige más daño por fuego.

Como parte de esta actualización, ahora es posible jugar en los modos reto de puntuación y contrarreloj las tumbas de la campaña principal "Mirada del juez", "Portal del inframundo", "Cuevas ululantes", "La senda de la batalla", "Templo del sol", "San Córdoba", "Acueducto antiguo" y "Dioses sedientos". El paquete ya está disponible gratis para quienes tengan el pase de temporada y por separado para Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows/Steam. Te dejamos con el tráiler del DLC para 'Shadow of the Tomb Raider' que está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

