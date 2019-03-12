PlayStation Now: la lista completa de los juegos de su catálogo

PlayStation Now ya ha llegado a España. El servicio de suscripción de Sony que permite jugar en streaming a juegos de PS2, PS3 y PS4 cuenta con un catálogo de lo más extenso. Con más de 600 juegos entre los que elegir, la biblioteca de PS Now es lo suficientemente amplia como para entretenerte lo que queda de año y más. Además Sony ya ha anunciado que el catálogo se ampliará en el futuro.
Con un precio que oscila entre los 14,99 euros al mes o los 99,99 euros anuales, los usuarios que adquieran PlayStation Now podrán disfrutar de títulos como 'The Last of Us', 'Bloodborne', 'God of War' o 'Red Dead Redemption' sin necesidad de tener los juegos descargados o físicamente.
Esta es la lista completa de los juegos de PlayStation Now
Juegos de PS4 de PlayStation Now
- A BOY AND HIS BLOB
- ABZÛ
- ACES OF THE LUFTWAFFE
- ACT IT OUT! A GAME OF CHARADES
- ACTION HENK
- ADVENTURE TIME: PIRATES OF THE ENCHIRIDION
- AGATHA CHRISTIE: THE ABC MURDERS
- AIR CONFLICTS: VIETNAM ULTIMATE EDITION
- AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS
- ALCHEMIC JOUSTS
- ALIENATION
- AMAZING DISCOVERIES IN OUTER SPACE
- ANOMALY 2
- APE ESCAPE 2 (PS2 Classics)
- ARAGAMI
- ATARI FLASHBACK CLASSICS VOL 1
- ASSAULT SUIT LEYNOS
- ASSETTO CORSA
- BACK TO BED
- BAJA: EDGE OF CONTROL HD
- BASEBALL RIOT
- BATMAN - THE TELLTALE SERIES - EPISODE 1: REALM OF SHADOWS
- BATTALION COMMANDER
- BATTLEBORN
- BATTLE CHASERS: NIGHTWAR
- BATTLEFIELD HARDLINE
- BATTLE WORLDS KRONOS
- BEN 10
- BEYOND: TWO SOULS
- BINARIES
- BLACK MIRROR
- BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND
- BLOODBORNE
- BLOOD BOWL 2
- BOKOSUKA WARS II
- BOUND
- BROKEN AGE
- BROTHERS: A TALE OF TWO SONS
- THE BUG BUTCHER
- BUBSY: THE WOOLIES STRIKE BACK
- CARMAGEDDON: MAX DAMAGE
- CASTLE INVASION: THRONE OUT
- CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION
- CHESS ULTRA
- CRIMSONLAND
- CLOUDS & SHEEP 2
- CROIXLUER SIGMA
- DANDARA
- DARKSIDERS
- DARKSIDERS II: DEATHINITIVE EDITION
- DARKSIDERS: WARMASTERED EDITION
- DAY OF THE TENTACLE REMASTERED
- DEAD NATION APOCALYPSE
- DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION
- DEAD ISLAND: RETRO REVENGE
- DEADLIGHT: DIRECTOR'S CUT
- DEFENSE GRID 2
- DESTROY ALL HUMANS!
- DIRT 4
- DIRT RALLY
- DISGAEA 5: ALLIANCE OF VENGEANCE
- DIVINITY ORIGINAL SIN - ENHANCED EDITION
- DOKI-DOKI UNIVERSE
- DON'T DIE, MR. ROBOT!
- DUNGEONS 2
- THE ELDER SCROLLS ONLINE: TAMRIEL UNLIMITED
- ELECTRONIC SUPER JOY
- ENTWINED
- ESCAPE PLAN
- EVE: VALKYRIE - WARZONE
- EVENTIDE: SLAVIC FABLE
- EVERYBODY'S GONE TO THE RAPTURE
- EVOLVE
- EXILE'S END
- EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY
- EXTREME EXORCISM
- FAIRY FENCER F ADVENT DARK FORCE?
- FARMING SIMULATOR 17
- FAT PRINCESS ADVENTURES
- F1 2015
- F1 2016
- FOR HONOR
- FLUSTER CLUCK
- GAROU: MARK OF THE WOLVES
- GEM SMASHERS
- GIANA SISTERS: TWISTED DREAMS - DIRECTOR'S CUT
- GOD OF WAR 3: REMASTERED
- GRAND AGES: MEDIEVAL
- GRAVITY RUSH REMASTERED
- GRIM FANDANGO
- GRIM LEGENDS: THE FORSAKEN BRIDE
- GUILTY GEAR XRD -REVELATOR-
- HARDWARE: RIVALS
- HEAVY RAIN
- HELLDIVERS
- HOHOKUM
- HOTEL TRANSYLVANIA 3 MONSTERS OVERBOARD
- IN SPACE WE BRAWL
- IRONCAST
- JOE DEVER'S LONE WOLF
- KICKBEAT SPECIAL EDITION
- KILLZONE SHADOW FALL
- KINGDOM: NEW LANDS
- KING ODDBALL
- KNACK
- KRINKLE KRUSHER
- KROMAIA OMEGA
- LEGEND OF KAY ANNIVERSARY
- LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM
- LEO'S FORTUNE
- LIMBO
- LOCK'S QUEST
- LOCOROCO REMASTERED
- LONE SURVIVOR: DIRECTOR'S CUT
- LORDS OF THE FALLEN
- LOST SEA
- LOVELY PLANET
- MAFIA III
- MAGICKA 2
- MANTIS BURN RACING
- MASTERCUBE
- MEGADIMENSION NEPTUNIA VII
- METAL GEAR SOLID HD COLLECTION
- METAL SLUG 3
- METRO 2033 REDUX
- METRO: LAST LIGHT REDUX
- MINUTES
- MITSURUGI KAMUI HIKAE
- MOMONGA PINBALL ADVENTURES
- MORDHEIM: CITY OF THE DAMNED
- MORTAL KOMBAT X
- MOUNT & BLADE: WARBAND
- MOUSECRAFT
- MXGP2 - THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME
- MYSTERY CHRONICLE: ONE WAY HEROICS
- NBA 2K18
- N.E.R.O.: NOTHING EVER REMAINS OBSCURE
- NATURAL DOCTRINE
- NBA 2K16
- NEED FOR SPEED RIVALS
- NEON CHROME
- NEUROVOIDER
- NIDHOGG
- NIGHTMARES FROM THE DEEP: THE CURSED HEART
- NOM NOM GALAXY
- NO TIME TO EXPLAIN
- NOVA-111
- OBLITERACERS
- OLLIOLLI
- OLLIOLLI2: WELCOME TO OLLIWOOD
- OMEGA QUINTET
- OVERLORD: FELLOWSHIP OF EVIL
- PANG ADVENTURES
- PAYDAY 2
- PHARAONIC
- PIXEL HEROES: BYTE & MAGIC
- PIXEL PIRACY
- PLAGUE ROAD
- PONCHO
- PREY
- PUMPED BMX +
- PURE CHESS
- PURE HOLD'EM WORLD POKER CHAMPIONSHIP
- PURE POOL
- Q*BERT: REBOOTED
- COSTUME QUEST 2
- RAIDEN V: DIRECTOR'S CUT
- REBEL GALAXY
- RED FACTION
- RESOGUN
- REUS
- RISEN 3: TITAN LORDS - ENHANCED EDITION
- SAINT'S ROW IV RE-ELECTED
- SAINT'S ROW: GAT OUT OF HELL
- SEASONS AFTER FALL
- SÉBASTIEN LOEB RALLY EVO
- SHADOW OF THE BEAST
- SHADWEN
- SHERLOCK HOLMES: THE DEVIL'S DAUGHTER
- SINE MORA EX
- SKYSCRAPPERS
- SLIME-SAN: SUPERSLIME EDITION
- SOUL AXIOM
- SOUND SHAPES
- SPACE HULK
- SPARKLE 2
- SPARKLE UNLEASHED
- SQUARE HEROES
- STARDUST GALAXY WARRIORS: STELLAR CLIMAX
- STEALTH INC ULTIMATE EDITION
- STEALTH INC 2: A GAME OF CLONES
- STEEP
- STEREDENN: BINARY STARS
- STYX: MASTER OF SHADOWS
- STYX: SHARDS OF DARKNESS
- STICK IT TO THE MAN
- STRIDER
- STRIKE SUIT ZERO: DIRECTOR'S CUT
- SUPER EXPLODING ZOO!
- SUPER MEGA BASEBALL
- SUPER STARDUST ULTRA
- SUPER STAR WARS
- SUPER TOY CARS
- TEARAWAY UNFOLDED
- TENNIS IN THE FACE
- TERRARIA
- TESLAGRAD
- THE DWARVES
- THE KEEPER OF 4 ELEMENTS
- THE LAST TINKER: CITY OF COLORS
- THE METRONOMICON: SLAY THE DANCE FLOOR
- THE SPECTRUM RETREAT
- THE SWAPPER
- THE SWINDLE
- THE TOWN OF LIGHT
- THE TREAUSRES OF MONTEZUMA 4
- THIS WAR OF MINE: THE LITTLE ONES
- THOMAS WAS ALONE
- TINY BRAINS
- TINY TROOPERS JOINT OPS
- TOKI TORI 2+
- TOKYO XANADU EX+
- TORMENT: TIDES OF NUMENERA
- TOUHOU: SCARLET CURIOSITY
- TOUR DE FRANCE 2017
- TRICKY TOWERS
- TRON RUN/R
- TROPICO 5
- UNFINISHED SWAN
- ULTRATRON
- ULTRA STREET FIGHTER IV
- VALENTINO ROSSI THE GAME
- VEGAS PARTY
- VELOCIBOX
- VELOCITY 2X
- VICTOR VRAN OVERKILL EDITION
- VIKINGS: WOLVES OF MIDGARD
- WARHAMMER: END TIMES – VERMINTIDE
- WASTELAND 2: DIRECTOR'S CUT
- WHISPERING WILLOWS
- WORLD TO THE WEST
- WWE 2K16
- WWE 2K18
- XCOM 2
- YESTERDAY ORIGINS
- ZIGGURAT
- ZOMBIE VIKINGS
- 100FT ROBOT GOLF
Juegos de PS3 de PlayStation Now
- AIR CONFLICTS: VIETNAM
- ALCHEMIC JOUSTS
- ALEX KIDD IN THE MIRACLE WORLD
- ALIEN RAGE
- ALIEN SPIDY
- ALPHA PROTOCOL
- ALTERED BEAST
- ANARCHY: RUSH HOUR
- ANNA EXTENDED EDITION
- ANOMALY WARZONE EARTH
- AR NOSURGE
- ARCANA HEART 3
- BARD'S GOLD
- BATMAN: ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR
- BATMAN: ARKHAM CITY
- BATMAN: ARKHAM ORIGINS
- BATTLE PRINCESS OF ARCADIAS
- BATTLEFIELD 4
- BATTLE VS CHESS
- BENTLEY'S HACKPACK
- BEYOND: TWO SOULS + ADVANCED EXPERIMENTS DLC
- BIG SKY:INFINITY
- BIONIC COMMANDO REARMED
- BIONIC COMMANDO REARMED 2
- BIOSHOCK
- BIOSHOCK 2
- BIOSHOCK INFINITE
- BLACK KNIGHT SWORD
- BLADESTORM: THE HUNDRED YEARS' WAR
- BLADESTORM - NIGHTMARE
- BLAST 'EM BUNNIES
- BLAZBLUE CALAMITY TRIGGER
- BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA
- BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT
- BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND
- BLAZERUSH
- BLOOD KNIGHTS
- BLOODRAYNE BETRAYAL
- BODYCOUNT
- BOLT
- BOMBERMAN ULTRA
- BORDERLANDS 2 ULTIMATE EDITION
- BORDERLANDS GAME OF THE YEAR EDITION
- BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL ULTIMATE EDITION
- BOUND BY FLAME
- BRAID
- BRAVE
- BRINK
- CAPCOM ARCADE CABINET: ALL-IN-ONE-PACK
- CARS 2 THE VIDEOGAME
- CARS RACE-O-RAMA
- CASTLEVANIA: HARMONY OF DISPAIR
- CATHERINE
- CEL DAMAGE HD
- CHAMPION JOCKEY: G1 JOCKEY & GALLOP RACER
- CONTRAST
- COSTUME QUEST 2
- COSTUME QUEST 2
- COUNTER SPY
- CRASH COMMANDO
- CRAZY TAXI
- CRITTER CRUNCH
- CUBOID
- DAMNATION
- DARK MIST
- DARK VOID
- DARKSTALKERS RESURRECTION
- DAYTONA USA
- DE BLOB 2
- DEAD ISLAND
- DEAD ISLAND: RIPTIDE
- DEAD OR ALIVE 5 ULTIMATE
- DEAD SPACE 3
- DEATH TRACK: RESURRECTION
- DECEPTION IV: THE NIGHTMARE PRINCESS
- DECEPTION IV: BLOOD TIES
- .DETUNED
- DEVIL MAY CRY HD COLLECTION
- DISGAEA 3: ABSENCE OF JUSTICE
- DISGAEA 4: A PROMISE UNFORGOTTEN
- DISGAEA D2: A BRIGHTER DARKNESS
- DISNEY UNIVERSE ULTIMATE EDITION
- DEVIL MAY CRY 4
- DISNEY EPIC MICKEY: THE POWER OF TWO
- DON BRADMAN CRICKET 14
- DOUBLE DRAGON NEON
- DUKE NUKEM FOREVER
- DYNAMITE FISHING - WORLD GAMES
- DYNASTY WARRIORS 6
- DYNASTY WARRIORS 6 EMPIRES
- DYNASTY WARRIORS 7
- DYNASTY WARRIORS 7 EMPIRES
- DYNASTY WARRIORS 7 XTREME LEGENDS
- DYNASTY WARRIORS 8
- DYNASTY WARRIORS: STRIKEFORCE
- EARTH'S DAWN
- EAT THEM!
- ECHOCHROME
- THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION
- ELEFUNK
- ENIGMATIS 2: THE MISTS OF RAVENWOOD
- ETHAN: METEOR HUNTER
- EUFLORIA
- EVERYBODY'S GOLF
- EVERYBODY'S GOLF: WORLD TOUR
- FALLOUT 3
- FALLOUT: NEW VEGAS
- F.E.A.R. FIRST ENCOUNTER ASSAULT RECON
- F1 2014
- F1 RACE STARS
- FAERY : LEGENDS OF AVALON
- ANARCHY: RUSH HOUR
- ANNA EXTENDED EDITION
- ANOMALY WARZONE EARTH
- AR NOSURGE
- ARCANA HEART 3
- BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT
- BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND
- BLAZERUSH
- BLOOD KNIGHTS
- BLOODRAYNE BETRAYAL
- BODYCOUNT
- BOLT
- BOMBERMAN ULTRA
- BORDERLANDS 2 ULTIMATE EDITION
- BORDERLANDS GAME OF THE YEAR EDITION
- BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL ULTIMATE EDITION
- BOUND BY FLAME
- BRAID
- BRAVE
- BRINK
- COSTUME QUEST 2
- COUNTER SPY
- CRASH COMMANDO
- CRAZY TAXI
- CRITTER CRUNCH
- CUBOID
- DISGAEA D2: A BRIGHTER DARKNESS
- DISNEY UNIVERSE ULTIMATE EDITION
- DEVIL MAY CRY 4
- DISNEY EPIC MICKEY: THE POWER OF TWO
- DON BRADMAN CRICKET 14
- DOUBLE DRAGON NEON
- DUKE NUKEM FOREVER
- DYNAMITE FISHING - WORLD GAMES
- DYNASTY WARRIORS 6
- DYNASTY WARRIORS 6 EMPIRES
- DYNASTY WARRIORS 7
- DYNASTY WARRIORS 7 EMPIRES
- DYNASTY WARRIORS 7 XTREME LEGENDS
- DYNASTY WARRIORS 8
- DYNASTY WARRIORS: STRIKEFORCE
- ETHAN: METEOR HUNTER
- EUFLORIA
- EVERYBODY'S GOLF
- EVERYBODY'S GOLF: WORLD TOUR
- FAT PRINCESS
- FIGHTING VIPERS
- FINAL EXAM
- FINAL FIGHT: DOUBLE IMPACT
- THE FINAL STATION
- FLOW
- FLOWER
- FROGGER RETURNS
- GENJI: DAYS OF THE BLADE
- G-FORCE
- GO! PUZZLE
- GOD OF WAR II HD
- GOD OF WAR III
- GOD OF WAR HD
- GOD OF WAR: ASCENSION
- GOD OF WAR: CHAINS OF OLYMPUS HD
- GOD OF WAR: GHOST OF SPARTA HD
- GOLDEN AXE
- GRAVITY CRASH
- GREG HASTINGS PAINTBALL 2
- GRID 2
- GRID AUTOSPORT
- GUACAMELEE!
- HAKUOKI: STORIES OF THE SHINSENGUMI
- HAMILTON'S GREAT ADVENTURE
- HAMSTERBALL UNLEASHED
- HEAVENLY SWORD
- HEAVY FIRE AFGHANISTAN
- HOHOKUM
- HOUSE OF THE DEAD 4
- HOW TO SURVIVE
- HUNTED
- HUNTER'S TROPHY 2 - AMERICA
- HUNTER'S TROPHY 2 - AUSTRALIA
- HUSTLE KINGS
- ICO CLASSICS HD
- INFAMOUS
- INFAMOUS 2
- INFAMOUS: FESTIVAL OF BLOOD
- INJUSTICE: GODS AMONG US ULTIMATE EDITION
- INVIZIMALS THE LOST KINGDOM
- JETPACK JOYRIDE DELUXE
- JOE DANGER 2: THE MOVIE
- JOURNEY
- JUDGE DEE - THE CITY GOD CASE
- JURASSIC PARK: THE GAME - EPISODE 1
- JURASSIC PARK: THE GAME - EPISODE 2
- JURASSIC PARK: THE GAME - EPISODE 3
- JURASSIC PARK: THE GAME - EPISODE 4
- KILLZONE
- KNYTT UNDERGROUND
- LEARNING WITH THE POOYOOS - EPISODE 1
- LEGASISTA
- LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES
- LEGO BATMAN: THE VIDEOGAME
- LEGO DISNEY PIRATES OF THE CARIBBEAN THE VIDEOGAME
- LEGO HARRY POTTER: YEARS 1-4
- LEGO HARRY POTTER: YEARS 5-7
- LEGO INDIANA JONES: THE ORIGINAL ADVENTURES
- LEGO INDIANA JONES 2: THE ADVENTURE CONTINUES
- LIMBO
- LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA
- LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS
- LEMMINGS
- LINGER IN SHADOWS
- LOCOROCO COCORECCHO
- LONE SURVIVOR: THE DIRECTOR'S CUT
- LOST PLANET
- LOST PLANET 2
- LOST PLANET 3
- MACHINARIUM
- MAFIA 2
- MAGIC ORBZ
- MAGUS
- MAHJONG TALES : ANCIENT WISDOM
- MARS: WAR LOGS
- MEGA MAN 10
- MEGA MAN 9
- METRO: LAST LIGHT COMPLETE EDITION
- METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS
- MIRROR'S EDGE
- MONKEY ISLAND 2 SPECIAL EDITION: LECHUCK'S REVENGE
- MORTAL KOMBAT KOMPLETE EDITION
- MOTOGP™15
- MOTORCYCLE CLUB
- MOTORSTORM APOCALYPSE
- MOTORSTORM RC COMPLETE EDITION
- MOUSECRAFT
- MX VS ATV: ALIVE
- MX VS ATV: UNTAMED
- MX VS. ATV: REFLEX
- MXGP – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME
- NBA 2K14
- NIGHTS INTO DREAMS
- NINJA GAIDEN 3: RAZOR'S EDGE
- NINJA GAIDEN SIGMA 2
- NOBUNAGA'S AMBITION : SPHERE OF INFLUENCE
- NUMBLAST
- ODDWORLD: STRANGER'S WRATH HD
- OF ORCS AND MEN
- OPERATION FLASHPOINT: DRAGON RISING
- OPERATION FLASHPOINT: RED RIVER
- ORDER UP!!
- OVERLORD II
- OVERLORD RAISING HELL
- PAINKILLER HELL & DAMNATION
- PAPO & YO
- PHINEAS AND FERB ACROSS THE 2ND DIMENSION
- PID
- PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END
- PIXELJUNK EDEN FULLY GROWN EDITION
- PIXELJUNK MONSTERS BIG BITE EDITION
- PIXELJUNK RACERS 2ND LAP
- PIXELJUNK SHOOTER
- PIXELJUNK SHOOTER 2
- PIXELJUNK SIDESCROLLER
- POOL NATION
- PIYOTAMA
- PLANET MINIGOLF
- PLANETS UNDER ATTACK
- POKER NIGHT 2
- PORT ROYALE 3
- PROTEUS
- PUPPETEER
- PUZZLE AGENT
- QUANTUM THEORY
- RAGE
- RAG DOLL KUNG FU: FISTS OF PLASTIC
- RAGNAROK ODYSSEY ACE
- RAIDEN IV: OVERKILL
- RAIN
- RAINBOW MOON
- RATATOUILLE
- RATCHET & CLANK ALL 4 ONE
- RATCHET & CLANK NEXUS
- RATCHET & CLANK Q-FORCE
- RATCHET & CLANK: A CRACK IN TIME
- RATCHET & CLANK:QUEST FOR BOOTY
- REALMS OF ANCIENT WAR
- RED DEAD REDEMPTION
- RED DEAD REDEMPTION: UNDEAD NIGHTMARE
- RED FACTION: GUERRILLA
- RED JOHNSON'S CHRONICLES
- RED JOHNSON'S CHRONICLES - ONE AGAINST ALL
- RENEGADE OPS
- RESIDENT EVIL CODE:VERONICA X
- RESIDENT EVIL OPERATION RACCOON CITY
- RESIDENT EVIL REVELATIONS
- RESIDENT EVIL REVELATIONS 2
- RESIDENT EVIL UMBRELLA CHRONICLES
- RESIDENT EVIL: THE DARKSIDE CHRONICLES
- RESISTANCE 3
- RETRO CITY RAMPAGE DX
- RETRO/GRADE
- RICOCHET HD
- RIDE
- RIFF: EVERYDAY SHOOTER
- RISE OF THE ARGONAUTS
- ROCKETBIRDS: HARDBOILED CHICKEN
- ROTASTIC
- R-TYPE DIMENSIONS
- RUNE FACTORY OCEANS
- RUNNER 2: A FLAT OUT RUN OF THE RHYTHM ALIEN
- SACRED CITADEL
- SAINTS ROW 2
- SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE - EP 1
- SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE - EP 2
- SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE - EP 3
- SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE - EP 4
- SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE - EP 5
- SAM & MAX THE DEVIL'S PLAYHOUSE - EP 1
- SAM & MAX THE DEVIL'S PLAYHOUSE - EP 2
- SAM & MAX THE DEVIL'S PLAYHOUSE - EP 3
- SAM & MAX THE DEVIL'S PLAYHOUSE - EP 4
- SAM & MAX THE DEVIL'S PLAYHOUSE - EP 5
- SAMURAI WARRIORS 4
- SAMURAI WARRIORS 4 EMPIRES
- SAVAGE MOON
- SHADOW OF THE COLOSSUS CLASSICS HD
- SHATTER
- SHERLOCK HOLMES: CRIMES & PUNISHMENTS
- SID MEIER'S CIVILIZATION REVOLUTION
- SILENT HILL HD COLLECTION
- SIREN BLOOD CURSE
- SKULLGIRLS ENCORE
- SKY FIGHTER
- SKYDIVE: PROXIMITY FLIGHT
- SLY COOPER: THIEVES IN TIME
- SMASH CARS
- SNAKEBALL
- SNIPER ELITE V2
- SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION
- SNIPER GHOST WARRIOR 2
- SNIPER: GHOST WARRIOR
- SOLDNER-X 2: FINAL PROTOTYPE
- SOLDNER-X: HIMMELSSTURMER
- SONIC ADVENTURE
- SONIC CD
- SONIC GENERATIONS
- SONIC THE FIGHTERS
- SONIC THE HEDGEHOG 4 EPISODE II
- SONIC THE HEDGEHOG 4: EPISODE 1
- SONIC UNLEASHED
- SPACE ACE
- SPARKLE 2
- SPEC OPS: THE LINE
- SPELUNKY
- SPLIT/SECOND VELOCITY
- STARHAWK
- STARWHAL
- STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED: ULTIMATE SITH EDITION
- STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED II
- STRIDER
- STRONG BAD'S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE - EPISODE 1
- STRONG BAD'S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE - EPISODE 2
- STRONG BAD'S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE - EPISODE 3
- STRONG BAD'S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE - EPISODE 4
- STRONG BAD'S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE - EPISODE 5
- SUPER HANG-ON
- SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO HD REMIX
- SYBERIA
- SYBERIA 2
- ALES FROM SPACE: ABOUT A BLOB
- TALES FROM THE BORDERLANDS - EPISODES 1 & 2
- TALES OF MONKEY ISLAND - CHAPTER 1
- TALES OF MONKEY ISLAND - CHAPTER 2
- TALES OF MONKEY ISLAND - CHAPTER 3
- TALES OF MONKEY ISLAND - CHAPTER 4
- TALES OF MONKEY ISLAND - CHAPTER 5
- THE AWAKENED FATE ULTIMATUM
- THE BOOK OF UNWRITTEN TALES 2
- THE DARKNESS
- THE DARKNESS II
- THE GUIDED FATE PARADOX
- THE HOUSE OF THE DEAD 3
- THE HOUSE OF THE DEAD: OVERKILL EXTENDED CUT
- THE KING OF FIGHTERS XIII
- THE LAST GUY
- THE LAST OF US
- THE LAST OF US: LEFT BEHIND
- THE LEGO MOVIE VIDEOGAME
- THE RAVEN: LEGACY OF A MASTER THIEF
- THE SLY TRILOGY
- THE WALKING DEAD GAME OF THE YEAR EDITION
- THE WALKING DEAD: SEASON TWO - EPISODES 1 & 2
- THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT
- THE WOLF AMONG US
- TITAN ATTACKS!
- TOKYO JUNGLE
- TOY HOME
- TOYBOX TURBOS
- TOY STORY MANIA
- TRASH PANIC
- TRINE
- TRINITY: SOULS OF ZILL O'LL
- TRON : EVOLUTION
- TRUCK RACER
- TWISTED METAL
- TWO WORLDS II
- UNCHARTED: DRAKE'S FORTUNE
- UNCHARTED 2: AMONG THIEVES
- UNCHARTED 3: DRAKE'S DECEPTION GAME OF THE YEAR EDITION
- URBAN TRIAL FREESTYLE
- VELOCITY ULTRA
- VESSEL
- VIRTUA FIGHTER 2
- VIRTUA FIGHTER 5 FINAL SHOWDOWN
- WAKEBOARDING HD
- WARHAWK
- WARRIORS OROCHI 3
- WARRIORS: LEGENDS OF TROY
- WET
- WHEN VIKINGS ATTACK!
- WHITE KNIGHT CHRONICLES
- WHITE KNIGHT CHRONICLES 2
- WRC 4 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
- WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
- WWE 2K15
- X BLADES
- XCOM: ENEMY WITHIN
- YAIBA: NINJA GAIDEN Z
- YAKUZA 4
- YAKUZA 5
- YAMAYAMA
- ZEN PINBALL 2
- ZENO CLASH 2
- ZOMBIE TYCOON 2 - BRAINHOV'S REVENGE
Juegos de PS2 de PlayStation Now
- APE ESCAPE 2
- ARC THE LAD: TWILIGHT OF THE SPIRITS
- DARK CHRONICLE
- DARK CLOUD
- EVERYBODY'S TENNIS
- FANTAVISION
- FORBIDDEN SIREN
- KINETICA
- OKAGE: SHADOW KING
- PRIMAL
- ROGUE GALAXY
- WILD ARMS 3