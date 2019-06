Google revela el precio y las características de Stadia, su plataforma de videojuegos

Puntual a la cita, Google ha llevado a cabo la presentación completa de STADIA, su servicio streaming para la reproducción de videojuegos. Para empezar, Google asegura que el sistema funcionará en un gran número de dispositivos, incluyendo ordenadores personales, tabletas, televisiones inteligentes y smartphones sin la necesidad de consolas ni sistemas físicos.

A nivel técnico el servicio ofrecerá una experiencia premium en 4K, a 60 fps y sonido envolvente 5.1. Para ello será necesario una conexión con 35 Mbps, mientras que los valores de red mínimos recomendados no superan los 10 Mbps, con los que incluso se ofrecerán videojuegos a 60 fps y 1080p. En cuanto a su lanzamiento, STADIA estará disponible en noviembre de este año en estos 14 países: Bélgica, Finlandia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Se espera que en 2020 llegue todavía a más territorios.

Stadia podrá utilziarse en varios dispositivos.

Durante la interesante cita también se han compartido nuevos detalles sobre lo que Google ha representado continuamente como su visión del futuro del juego, examinando las características y presentando los productos oficiales para acceder al sistema. Los jugadores pueden acceder a Google Stadia a través de diferentes fórmulas:

La Founder Edition, que la empresa comercializará a 129 euros, permitirá a los jugadores empezar a utilizar Stadia Pro durante tres meses desde su lanzamiento y la posibilidad de regalar un Buddy Pass a un amigo para que también disfrute de tres meses de Stadia Pro. El paquete también incluye el mando de Stadia en color azul noche, un dispositivo Google Chromecast Ultra para jugar en streaming en tu televisor y la recepción del paquete Founder's Edition en noviembre de 2019. Además de tres meses de suscripción gratuita a Stadia Pro también se permitirá acceso a una colección cada vez más amplia de juegos gratuitos, comenzando con 'Destiny 2'.

En el caso de optar por un compromiso menor, también podremos suscribirnos a Stadia Pro a un coste de 9,99 euros al mes, que ofrece resoluciones de hasta 4K y 60fps con audio 5.1 envolvente en tu propia colección de juegos, que se acompañará de cantidad de títulos gratuitos y descuentos, comenzando la colección con 'Destiny 2' y cantidad de descuentos exclusivos para Stadia Pro en una selección de juegos.

El controlador de Google Stadia.

La última posibilidad de formar parte de la familia corresponde a la suscripción Stadia Base: que estará disponible gratis el próximo año. El registro permitirá jugar a resoluciones hasta 1080p y 60fps, pero sin la posibilidad de acceder a la cartera de juegos gratuitos, así como a los descuentos y promociones.

Entre los juegos anunciados para la plataforma streaming puedes encontrar un variado plantel de títulos entre los que destacan 'Final Fantasy XV', 'Ghost Recon Breakpoint', 'Rise of the Tomb Raider', 'The Division 2', 'Assassin's Creed Odyssey', 'Dragon Ball Xenoverse 2', 'Just Dance', 'Trials Rising', 'The Crew 2' y más.



Así ha sido la presentación de Google Stadia

