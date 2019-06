¿Qué dos personajes de 'The King of Fighters' llegan a 'Dead or Alive 6'?

'Dead Or Alive 6' recibe nuevos personajes.

Dos fabulosos personajes nuevos se unen el elenco de letales combatientes del Team Ninja, ¿quieres saber quiénes son? Pues lo resolvemos: Team Ninja ha anunciado la inclusión de los dos primeros personajes descargables que se adentrarán en el universo 'Dead Or Alive 6', provenientes de 'The King Of Fighters' llegan Mai Shiranui y Kula Diamond. Estos nuevos personajes están incluidos en el Pase de Temporada 1 del juego de lucha de Koei Tecmo.

Puedes ver a ambos personajes en acción algunas líneas más abajo en el vídeo de presentación, pero antes nos ponemos en antecedentes:

Mai Shiranui, conocida por los fans de 'The King Of Fighters' como "La Ninja Seductora", es una kunoichi (mujer ninja) y heredera del estilo de ninjutsu Shiranui. La ágil luchadora usa grandes abanicos a modo de armas, generando llamas a partir de los ataques en los que no muestra piedad por los oponentes hipnotizados por su llamativo atuendo.

Uniéndose a Mai en 'Dead Or Alive 6' se encuentra "La Muñeca de Hielo", Kula Diamond. Diamond prefiere los golpes rápidos y las transiciones inesperadas a los ataques especiales mediante el uso de neutralizaciones. Tiene el poder de utilizar el hielo en sus asaltos, sacando partido de sus rivales congelados gracias a su capacidad para congelar instantáneamente las partículas de agua en el aire. Un ser humano modificado creado por la organización NESTS, su concepción acarreó complicaciones, incluida una extraña adicción a los dulces y el hecho de que parece mucho más joven que su edad real. 'Dead Or Alive 6' está disponible para PlayStation 4, Xbox, y en formato digital para PC.

